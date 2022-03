Negli Stati Uniti debutta un nuovo motore in casa Jeep. Si chiama “Hurricane” (“uragano”) ed è uno dei propulsori più potenti mai realizzati dal marchio americano. Il 3 litri sei cilindri in linea a benzina prenderà progressivamente il posto delle grandi unità V8 aspirate portando con sé una maggiore efficienza e, soprattutto, più potenza.

Addio all'8 cilindri

Parlando di numeri, il nuovo motore Jeep sviluppa di base più di 400 CV e 610 Nm di coppia e, secondo il brand, è più efficiente del 15% rispetto alla versione 5.7 V8 soprattutto nel caso di traino di rimorchi. È già prevista anche una variante High Output capace di portare il totale ad oltre 500 CV e 780 Nm.

Il propulsore sfrutta due turbo e una tecnologia più moderna per rendere disponibile il 90% della coppia già a 2.350 giri al minuto. Inoltre, il motore integra la funzione di Start&Stop ed è già predisposto per ricevere il supporto di un’unità elettrica e comporre così un powertrain mild hybrid o ibrido plug-in.

Niente Europa (per ora)

La potenza esatta del motore varierà a seconda del modello che lo equipaggerà. Le primissime Jeep a montare il nuovo Hurricane saranno la Grand Cherokee L (la versione a 7 posti venduta solo nel mercato nordamericano) e la Grand Wagoneer (un mastodontico SUV fullsize disponibile anch’esso solo Oltreoceano).

Jeep Grand Cherokee L Jeep Grand Wagoneer

In futuro, è possibile che il propulsore trovi spazio sulle nuove generazioni delle sportive Dodge Challenger e Dodge Charger.

In sostanza, per il momento questa novità di Jeep non arriverà in Europa. Tuttavia, vista la possibile integrazione con un motore elettrico, è probabile che nei prossimi anni vedremo delle varianti ibride plug-in più alla portata del nostro mercato in termini di costi di gestione e di emissioni.