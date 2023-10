I motori V8 Ford fanno parte del gotha dell'auto. Veri e propri miti, famosi per il loro inconfondibile sound e per il non essere esattamente piccoli. Si arriva a cilindrate esagerate, per sviluppare cavallerie imbizzarrite. Eppure oggi ci siamo innamorati del motore V8 Ford più piccolo di sempre.

Si tratta di un modellino in scala 1:3 che riproduce fedelmente il V8 della Ford Mustang del 1965. Prodotto dalla tedesca Franzis costa 194 dollari (circa 184 euro al cambio attuale) su Amazon. E potrebbe essere il regalo di Natale più bello di sempre.

Gira e suona

A differenza di altri mini motori dei quali abbiamo parlato nel corso degli anni questo il V8 in questione non funziona realmente. Non c'è bisogno quindi di mini taniche di benzina per dargli vita. Ma non per questo manca di fascino.

Non si tratta infatti di un modello puramente statico: l'albero a gomiti ruota in un blocco motore trasparente, mostrando come lavorano pistoni, valvole, aste e albero a camme. Un'armonia di movimenti animata da un piccolo motore elettrico. Si, quindi è come se il piccolo motore V8 Ford avesse un ancor più piccolo sistema mild hybrid.

Il motore Ford V8 in scala 1:3

Oltre ai movimenti il modellino in scala 1:3 ha anche luci simulano l'accensione delle candele, una piccola cinghia nella parte anteriore del motore fa girare la ventola di raffreddamento, un alternatore e una pompa dell'acqua. E poi c'è la colonna sonora: nella base che sorregge il V8 è sistemato un piccolo altoparlante che riproduce il sound del motore. Purtroppo però a sentire il video (che trovate qui sotto) la qualità non pare essere eccelsa.

State già cliccando "acquista ora" su Amazon? Bravi. Dovete però sapere che il tutto vi arriverà in una scatola di montaggio contenente oltre 200 pezzi, con alcuni passaggi piuttosto complicati. Il processo di assemblaggio infatti che pistoni, valvole, albero a camme e candele siano sistemati al millimetro perché possano girare in maniera sincronizzata. Se tutto va secondo i piani, il tempo di assemblaggio è stimato in circa tre ore.

I vari pezzi che compongono il motore V8 Ford in scala 1:3

Il mito sulla mensola

Nel mondo dei motori, il V8 small-block di Ford occupa sicuramente una posizione di rilievo. Lanciato all'inizio degli anni '60, si è rapidamente evoluto fino a raggiungere i 289 pollici cubici (4,7 litri) come quello rappresentato dal modellino.

Da lui hanno poi preso vita l'unità da 351 pollici cubi (5,8 litri) e la ben più celebre e venerata versione 302 C.I. V8 - alias il 5.0L - quella che per decenni ha mosso una vastissima gamma di modelli Ford.