Per gli appassionati di corse automobilistiche e di tecnica il motore Wankel è legato indissolubilmente al marchio Mazda, la Casa che ha portato la tecnologia a pistone rotativo sulla RX-8, ultima auto di serie ad essere equipaggiata con questo tipo di propulsore.

Per celebrare il 30esimo anniversario della vittoria alla 24 Ore di Le Mans con la Mazda 787B, l'azienda MZ Racing mette in vendita un modellino dettagliato in scala 1: 6 del motore R26B a quattro rotori a un prezzo di 1.579 dollari (1.335 euro al cambio attuale).

Riproduzione ricca di dettagli

A differenza di quella uscita del 2018 in soli 100 pezzi, questa nuova riproduzione aggiunge il collettore di scarico e il silenziatore, oltre al fatto di non essere più un’edizione limitata. Come avvenuto precedenza, il modellino in scala 1:6 costruito a mano è stato realizzato con la collaborazione tra Kusaka Engineering e Mazda basandosi della scansione 3D del reale motore di scorta della 787B.

Sebbene non disponga di parti mobili, quello che sorprende è il livello di dettaglio di questa piccola opera d’arte. Tutti e quattro i rotori collegati all’eccentrico sono fissati nella posizione corretta, inoltre l’alloggiamento del rotore stesso ha l’attacco periferico di aspirazione come l’auto da corsa e replica la sottile differenza presente tra il lato del collettore e quello della camera di combustione.

Edizione speciale commemorativa

Il modellino è lungo 40 cm, largo 23, alto 14, con un peso di circa 3 kg compreso il piedistallo in carbonio e la teca in acrilico. È realizzato in resina e metallo bianco, con elementi in gomma utilizzati per i cavi delle candele e le cinghie.

Nella riproduzione è compreso un’adesivo che ricorda il 30esimo anniversario, oltre a una targhetta con i dati tecnici della 787B, un pannello con le specifiche del motore R26B, un espositore e una targa commemorativa con un messaggio di Takayoshi Ohashi, il responsabile per vent'anni del programma Mazda a Le Mans.

Il modellino dell'iconico motore Wankel sarà ordinabile online sul sito di MZ Racing fino al 10 dicembre e le prime consegne avverranno in Giappone a partire dal mese di novembre.