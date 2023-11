Il motore boxer ha un design unico e un sound caratteristico. A differenza dei più comuni motori in linea o a V, il motore boxer, noto anche come flat-four, vanta una configurazione in cui i pistoni si muovono orizzontalmente in direzioni opposte, creando una forza perfettamente bilanciata.

Lo YouTuber JohnyQ90 ci mostra un'ipnotizzante dimostrazione di ingegneria di precisione: un motore a combustione flat-four in miniatura completamente funzionante. Il livello di attenzione per i dettagli e la maestria che caratterizza questa piccola meraviglia è a dir poco stupefacente. Ma cosa rende così belli i motori in miniatura come questo e perché questo motore piatto in miniatura è particolarmente impressionante?

Preciso al millimetro

La bellezza di un motore in miniatura risiede nella sua progettazione meticolosa e nella dedizione necessaria per renderlo pienamente operativo. Proprio come i motori a grandezza naturale, queste miniature devono attenersi agli stessi principi ingegneristici, il che le rende una vera e propria prova di abilità per un ingegnere. Richiedono una lavorazione di precisione, un assemblaggio accurato e un'acuta comprensione della meccanica, che spesso richiede un impegno incessante verso la perfezione.

Nel caso del motore a combustione piatto in miniatura presentato sul canale di JohnyQ90, l'attenzione ai dettagli è impressionante. Il video ci accompagna nel processo di assemblaggio passo dopo passo, mostrando come ogni componente, per quanto piccolo, venga montato al suo posto. Ogni pistone, asta e albero a camme è un'opera d'arte a sé stante.

Un sound unico

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo motore flat-four in miniatura è che non solo ha l'aspetto giusto, ma suona anche come un piccolo motore Subaru quando viene acceso.

Non tutto è perfetto fin dal primo tentativo, ma dopo alcune piccole modifiche il motore funziona bene. A pieno carico, a circa 10.500 giri/min, il piccolo mulino produce circa 120 watt di potenza, pari a circa 0,16 cavalli. Ed è sufficiente per alimentare una lampadina H7!