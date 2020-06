Quando si parla di record di velocità non si può non menzionare Koenigsegg. Sebbene possa avere già qualche anno, la Agera è una miniera d'oro per il produttore svedese di hypercar, grazie ai molti modelli in edizione limitata costruiti che ne testimoniano il successo.

Le versioni RS, in particolare, sono quelle più esclusive, viste le sole 25 unità costruite. Queste combinano la tecnologia dell'incredibile Koenigsegg One:1 con la funzionalità di Agera S e R. La RSN è una delle versioni prodotte più recenti ed è in vendita per 4,4 milioni di euro.

I dettagli

Il rivenditore ufficiale della Casa nel Regno Unito ha questo gioiello attualmente all'interno del salone. Ciò che distingue la RSN da una Agera RS è l'ampia personalizzazione e le prestazioni migliori.

Fotogallery: Koenigsegg Agera RSN in vendita

47 Foto

I punti salienti più evidenti all'esterno sono la vernice a polvere di diamante blu bicolore (ispirata alla Focus RS del primo proprietario), fibra di carbonio a vista, freni in carbo-ceramica e ruote in fibra di carbonio estremamente leggere. Il tema blu continua all'interno con finiture in Alcantara ed elementi in fibra di carbonio.

Dietro le spalle

Mentre la Agera RS ha un V8 bi-turbo sovralimentato da 5,0 litri che produce 1.160 CV e una coppia di 1280 Nm, il motore della Agera RSN ha le specifiche di quello della One:1. Ciò significa che condivide lo stesso motore dell'auto che ha fatto tremare la Bugatti Chiron, grazie a 1.360 CV e 1.370 Nm di coppia.

Questo modello del 2018 ha percorso solo 9.000 chilometri e viene venduto al prezzo di 4.020.000 di sterline (circa 4,4 milioni di euro al cambio attuale). Prima di comprarla però sappiate che si tratta di una versione con guida a destra...