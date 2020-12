3 / 9

Nonostante 20 CV e 4 cilindri in meno rispetto all’Aventador SVJ Roadster, la McLaren 720S Spider con il suo 4.0 V8 biturbo da 721 CV riesce a completare lo scatto da 0-200 km/h con quasi un secondo di vantaggio. Il merito va sicuramente al peso contenuto (solo 1.322 kg), al cambio robotizzato a doppia frizione a 7 rapporti e alla coppia massima di 770 Nm.

La McLaren 720S Spider è dotata di un tettuccio in cristallo realizzato con una struttura in fibra di carbonio che può essere retratto elettricamente. In questo caso non è prevista la limitazione nel numero di esemplari prodotti. Una buona notizia per tutti gli appassionati della Casa di Woking.