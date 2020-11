Adottare soluzioni ardite per funzioni elementari come l'apertura delle porte è uno degli stratagemmi che i costruttori adottano per aumentare il fascino e l'esclusività di alcuni modelli. Spesso senza che alla base ci sia davvero un'esigenza reale, perché siamo convinti che la maggior parte dei modelli con porte ad "ala di gabbiano" (come la Mercedes 300 SL e la SLS), o a "elitra" come sulle Lamborghini V12, avrebbero potuto avere tranquillamente portiere normali.

Particolarmente curioso è il sistema detto "a farfalla", ossia con un'apertura a doppia angolazione (in alto e in avanti) ottenuta con una coppia di cerniere allineate tra loro diagonalmente. Che da aperte creano, guardando l'auto frontalmente, un effetto estremamente suggestivo, ricordando appunto una farfalla con le ali spiegate. Abbiamo voluto dedicare a questa caratteristica una carrellata dei 10 modelli più interessanti. E attenzione, non sono proprio tutte supercar.