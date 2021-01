I creatori della SSC Tuatara, non contenti di aver raggiunto una velocità di 508,73 km/h a ottobre 2020, ma soprattutto per fugare i dubbi che circondavano quella prova, hanno deciso di ripetere l'impresa e hanno stabilito un nuovo record.

Anche se non esiste un record ufficiale per l'auto stradale più veloce al mondo, la SSC Tuatara può ora vantarsi di questo primato "virtuale" perché nel tentativo fatto in Florida il 17 gennaio scorso sulla pista di atterraggio dello Shuttle ha ottenuto una media di 455,3 km/h in un percorso di andata e ritorno.

SSC batte Koenigsegg

Così facendo l'hypercar americana da 1.774 CV (con la miscela E85 di etanolo e benzina) può mettere i suoi 455,3 km/h davanti ai 447 km/h raggiunti dalla Koenigesgg Agera RS nel 2017 e che erano serviti a detronizzare la Bugatti Veyron Super Sport ferma dal 2010 a quota 431 km/h.

Fotogallery: SSC Tuatara, il record a 455,3 km/h

22 Foto

Per rendere ancora più inattaccabile alle critiche il nuovo record della SSC Tuatara sono stati chiamati a certificare il risultato Racelogic USA, Life Racing, Garmin e IMRA (International Mile Racing Association).

Guida il proprietario

Questa volta a guidare il velocissimo bolide non è stato un pilota professionista, ma lo stesso proprietario della vettura, Larry Caplin, che ha "stampato" due passaggi veloci in due direzioni, andata e ritorno sul rettilineo lungo 3,7 chilometri. Caplin si è detto soddisfatto e pronto a puntare alla magica soglia delle 300 miglia orarie (482,8 km/h).

Per il cronometraggio del record è stata utilizzata la strumentazione Racelogic VBOX 3i 100Hz GNSS omologata secondo gli standard ISO. I dati registrati e disponibili pubblicamente ci parlano di una velocità massima di andata di 450,1 km/h e una punta massima di 460,4 km/h in ritorno, con una media appunto di 455,3 km/h.

1.774 CV a etanolo

Ricordiamo che il cuore pulsante della SSC Tuatara è un motore 5.9 V8 biturbo che sviluppa 1.369 CV se alimentato con benzina a 91 ottani e arriva a 1.774 CV se "beve" etanolo E85.

A titolo di cronaca occorre anche dire che esiste un'auto più veloce della Tuatara ed è la Bugatti Chiron Super Sport 300+ che nel 2010 ha toccato i 490,48 km/h, ma lo ha fatto in una sola direzione.