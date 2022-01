Hennessey ha consegnato la prima Venom F5 al suo fortunato proprietario a novembre 2021 e, adesso, è impegnatissima nella realizzazione delle restanti 23 F5, tutte vendute ormai da mesi.

Nel frattempo, per mantenere viva l'attenzione sulla loro straordinaria hypercar, in Hennessey hanno testato al banco uno dei prototipi della macchina realizzando un video (che trovate qui sotto) da pelle d'oca in cui il motore "Fury" (un nome, una garanzia) urla fino a 8.300 giri/min.

Riuscirà a superare i 500 km/h di velocità massima?

Nascosto sotto il cofano della Venom F5, il Fury è un enorme V8 da 6.6 litri biturbo che spinge e urla fino a 8.500 giri/min, quota altissima per un motore turbocompresso, generando la bellezza di 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia massima a 5.000 giri/min.

È basato sul V8 serie LS prodotto da General Motors ma è stato pesantemente rinnovato con l'introduzione di un nuovo carter secco, di valvole di aspirazione in titanio, di un blocco in ghisa e di nuovi iniettori di carburante. La potenza è sprigionata a terra attraverso le sole ruote posteriori con l'aiuto di una trasmissione semiautomatica a frizione singola a sette rapporti.

Ancora non abbiamo avuto la fortuna di vedere la F5 in azione su strada ma le premesse ci sono tutte dato che Hennessey è sicura che la sua hypercar supererà senza problemi la barriera dei 480 km/h di velocità massima. Chissà se sarà il 2022 l'anno in cui assisteremo a un nuovo record mondiale di velocità per auto stradali: in teoria, la battaglia dovrebbe essere tra la Venom F5 e la SSC Tuatara, ma chissà se Koenigsegg vorrà metterci lo zampino.

La Venom non ha gli airbag

Per chi non conoscesse Hennessey, si tratta di una piccola azienda con sede in Texas, ma nonostante ciò non ha avuto problemi a vendere in un batter d'occhio tutte le Venom F5 previste ad un prezzo base di 2,1 milioni di dollari, più di 1,85 milioni di euro al cambio attuale.

La Venom, però, ha una particolarità: non è dotata di airbag. La macchina può essere quindi immatricolata negli USA solo come auto da esposizione e usata per non più di 4.000 km all'anno secondo la legislazione locale.