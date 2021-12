Lo sappiamo: più si avvicina il Natale più abbiamo fretta, tra regali e alberi da addobbare. Ecco, nel caso del tradizionale abete, la soluzione può essere quella di rivolgersi ai ragazzi di Hennessey.

Già, perché - come già altre volte - tra una prova ed un test, tra un lavoro e una elaborazione, c'è giusto il tempo di lanciare a tutta velocità un abete per conquistare un record di velocità. E se ci si riesce una volta, perché non provarci una seconda, o una terza. Stavolta, il nuovo record è giunto a bordo di un'Audi RS 6. Un record stabilito mentre il team stava conducendo dei test finali di convalida di alta velocità della Hypercar Venom F5.

Un'Audi familiare

Dunque, durante una pausa delle prove di frenata e aerodinamica a velocità superiori ai 300 km/h, gli ingegneri hanno deciso si prendere l'Audi RS6 Avant appartenente alla...moglie di John Hennessey, dotata di 800 CV e con scarico modificato. Sul tetto, in bella mostra, un abete di due metri.

Record raggiunto

Alla guida, Spencer Geswein, istruttore della Scuola guida Ford Performance. Il risultato? 183 miglia orarie, 294 km/h conquistati e nuovo record raggiunto.

"Volevamo vedere cosa avrebbe fatto l'Audi station wagon di mia moglie senza l'albero e siamo arrivati a 205 mph. Poi, il vero divertimento natalizio è iniziato quando abbiamo montato un vero albero di Natale sul tetto. Con nostra sorpresa, la sua wagon ha raggiunto la rispettabile velocità di 183 miglia orarie. Questo è stato un modo divertente per concludere la più recente sessione di test ad alta velocità con la nostra Venom F5. Dopo tutto, chi ha bisogno di renne quando tua moglie ha una slitta da 800 cavalli?" - John Hennessey

Un nuovo record dunque, conquistato solamente pochi giorni dopo il riferimento precedente raggiunto a bordo di una Porsche, ed ancora prima con una Jeep Trackhawk da 1.000 CV nel 2019.

Storia di Hennessey

Oltre 65 persone che lavorano su più di 600 auto e camion ad alte prestazioni ogni anno: questo è il team di Hennessey Performance. Nel 2021, ingegneri e meccanici della squadra, hanno messo a punto la hypercar Hennessey Venom F5. Nei piani, anche una futura Hyper-Lux GT completamente elettrificata dell'azienda, la Project Deep Space.