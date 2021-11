Mostrata per la prima volta nel 2017 nelle vesti di prototipo, la ha debuttato come modello di serie nel dicembre dello scorso anno.

Ora, dopo una lunga attesa, la produzione dell'hypercar statunitense è entrata a regime e ha permesso all’azienda texana di consegnare il primo esemplare dell’hypercar ad un cliente.

Sfida ai record di velocità

A questa Venom F5 di colore Mojave Gold seguiranno solamente altri 23 esemplari, una tiratura limitatissima con ciascuna unità venduta a partire da 2,1 milioni di dollari (1,8 milioni di euro al cambio attuale), ai quali aggiungere gli immancabili optional o personalizzazioni a non finire.

Secondo quanto promesso da Hennessey, l’auto sarà in grado di infrangere la barriera dei 483 km/h con l’obiettivo di raggiungere quota 500 km/h, portandosi a casa il titolo di auto di serie più veloce del mondo. Al momento la supercar ha toccato la velocità massima di 322 km/h durante alcuni test aerodinamici effettuati a inizio anno, nei quali il motore V8 biturbo da 6,6 litri è stata depotenziato a 912 CV, circa la metà rispetto alla potenza standard di 1.842 CV.

Verniciatura speciale

Nel frattempo l’azienda texana ha svelato un nuovo esemplare di Venom F5, verniciato in tinta Lausanne Silver con striscia centrale ispirata ai colori della bandiera americana, che sarà esposto all’inizio di dicembre a una mostra dedicata alle hypercar presso il Petersen Museum a Los Angeles.

La potenza e la coppia di 1.617 Nm scaricate sull’asse posteriore consentono alla sportiva uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, di toccare i 200 Km/h in 4.7 secondi e di raggiungere i 300 e i 400 km/h rispettivamente in 8.4 e 15,5 secondi.

Hennessey ha dichiarato che presto arriveranno annunci sui social media riguardo i programmi dell'azienda per stabilire un nuovo primato di velocità per un'auto di serie. Le concorrenti Bugatti Chiron Super Sport 300+ e Koenigsegg Agera RS sono avvisate.