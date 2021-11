Col nome di Project Deep Space il tuner e costruttore americano Hennessey presenta oggi i primi disegni ufficiali di una prossima vettura elettrica dalle caratteristiche davvero fuori dal comune.

Non contenta di aver consegnato la sua prima Venom F5, la casa texana svela con alcuni bozzetti una Hyper-GT elettrica a sei ruote con forme da coupé bassa e filante e portiere ad ali di gabbiano. Fra cinque anni dovrebbe essere prodotta in piccola serie e venduta a 3 milioni di dollari.

Sei ruote e quattro persone a bordo, ma disposte a rombo

A spingere la Hennessey Project Deep Space verso velocità e accelerazioni degne delle migliori astronavi che ne ispirano il nome, saranno sei motori elettrici collegati alle sei ruote, quattro delle quali posteriori.

La curiosa configurazione interna, studiata per garantire il massimo comfort e il carico di un set da golf per ogni occupante, presenta un sedile anteriore per il guidatore, due sedili nella seconda fila e un quarto sedile in terza fila, disposti un po' a rombo. La Project Deep Space avrà quindi quattro posti totali, tutti accessibili dalle due portiere laterali sollevabili. Insomma, un po' come la McLaren F1 o la Speedtail, ma con un sedile aggiunto in terza fila.

Il sedile dietro si stende completamente

Altrettanto particolare è la definizione che Hennessey riserva proprio al quarto sedile in fondo alla vettura: "VVIP seat", ovvero il sedile per persone "molto molto importanti". Che l'ultimo posto dietro sia, eccezionalmente, il più comodo e lussuoso, lo dimostra anche il fatto che il singolo sedile della terza fila può essere inclinato fino a regalare al fortunato passeggero una posizione distesa come sulle migliori ammiraglie e limousine sul mercato.

Per contenere il peso di questa strana gran turismo elettrica dalle forme molto originali e con la particolarità delle sei ruote, Hennessey ha deciso di utilizzare esclusivamente fibra di carbonio per telaio e carrozzeria, oltre ai "materiali di massima qualità" per gli interni.

La produzione della Hennessey Project Deep Space è prevista a partire dal 2026, quando l'ultima delle Venom F5 sarà stata assemblata, con una produzione di 105 esemplari venduti a 3 milioni di euro, circa 2,6 milioni di euro al cambio attuale.