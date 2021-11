L'auto più potente provata nella pluriennale storia della prova consumi reali è un'elettrica, nello specifico l'Audi RS e-tron GT che con due motori elettrici e la trazione integrale si propone sul mercato come una super berlina coupé sportiva da 646 CV e 830 Nm. L'Audi RS e-tron GT ha affrontato i 360 km del classico tragitto Roma-Forlì consumando in media 20,50 kWh/100 km (4,88 km/kWh) e spendendo solo 16,67 euro per l'elettricità consumata nel viaggio.

In questo caso, ancor più che per altre auto elettriche, occorre ricordare che la spesa è calcolata sulla base del prezzo medio dell'elettricità per utenza domestica, che in Italia è di 0,2259 euro/kWh (Fonte Eurostat). La e-tron GT è però una delle poche auto al mondo a poter fare il pieno in corrente continua fino a 270 kW dalle colonnine ultra fast HPC come Ionity, modalità davvero velocissima, che costa ovviamente di più. Ad esempio Ionity ha una tariffa piena di 0,79 euro/kWh che scende a 0,31 euro/kWh con l'Audi e-tron Charging Service e ancora meno con altri abbonamenti.

Lusso, tecnologia e velocità si pagano coi consumi

Con la media di 20,50 kWh/100 km nella prova consumi reali, l'Audi RS e-tron GT si ritrova in compagnia di altre elettriche della Casa dei quattro anelli nella parte più bassa della classifica consumi reali. Più della sportivissima RS e-tron GT ha consumato solo l'Audi e-tron S Sportback a quota 22,40 kWh/100 km (4,4 km/kWh) e un po' meglio ha invece fatto la Audi e-tron 55 (19,00 kWh/100 km - 5,2 km/kWh).

Meno potente, ma quasi altrettanto scattante è la Tesla Model S che nella precedente versione 100D aveva consumato in media 16,4 kWh/100 km (6,1 km/kWh).

Incollata a terra e fulminea nello scatto

La vettura in prova è dotata di diverse opzioni interessanti come i cerchi da 21", il tetto in carbonio, i sedili anteriori sportivi Pro e i fari LED Matrix con luce laser. Tutte aggiunte a pagamento che sommate alla vernice Rosso Misano perla (5.200 euro) e al pacchetto design RS rosso (2.300 euro), portano la spesa totale poco oltre i 170.000 euro.

Una cifra importante per un'auto importante che per la prima volta vede la sigla del reparto sportivo RS su un'Audi elettrica e non delude di certo le attese in fatto di prestazioni. Questa poderosa e grintosa coupé quattro porte che pesa oltre 2.300 kg è infatti capace di accelerare in maniera fulminea fino a 100 km/h e di raggiungere in un attimo velocità sconsigliate. Davvero brutale è il balzo in avanti di questa belva con trazione integrale elettrica quattro che garantisce una motricità eccezionale anche su strade bagnate o scivolose. Qui la video prova completa.

Una nota di merito se la guadagna anche la ricarica in corrente continua della RS e-tron GT che, pur avvicinandosi ai dichiarati 270 kW solo per pochi istanti, resta per quasi tutto il tempo superiore ai 150 kW di potenza. Questo significa che da una postazione Ionity o similare il pieno fino all'80% è davvero una questione di mezz'ora o anche meno.

Fra i 300 e i 400 km di autonomia, a seconda del "piede"

La batteria da 93,4 kWh nominali ha una capacità effettiva e utilizzabile di 84 kWh, un dato che permette di percorrere quasi sempre più di 300 km con un pieno. L'autonomia scende in maniera decisa, come per tutte le elettriche, quando la temperatura esterna si avvicina allo zero e anche quando ci si lascia prendere un po' la mano con le accelerazioni, come nella prova di massimo consumo che è in grado di raggiungere il fondo scala all'indicatore consumi.

Una guida più attenta ai consumi e all'utilizzo dell'acceleratore è invece in grado di tirare fuori percorrenze superiori ai 400 km con un pieno.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 28,0 kWh/100 km (3,5 km/kWh)

294 km di autonomia

294 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 26,0 kWh/100 km (3,8 km/kWh)

319 km di autonomia

319 km di autonomia Autostrada: 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

344 km di autonomia

344 km di autonomia Economy run: 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh)

428 km di autonomia

428 km di autonomia Massimo consumo: 99,9 kWh/100 km (1,0 km/kWh) <limite dell'indicatore>

84 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Audi RS e-tron GT Elettrico 142 kW N.D. 2.345 kg 58,678 kW/T

Dati

Vettura: Audi RS e-tron GT

Listino base: 149.850 euro

Data prova: 18/11/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 17°/ Sereno, 11°

Prezzo carburante: 0,2259 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 898

Km totali all'inizio del test: 15.568

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 265/35 ZR21 101Y XL NF0 - 305/30 ZR21 104Y XL NA0 (Etichetta UE: C, A, 72 dB - D,A, 74 dB)

Consumi

Media "reale": 20,50 kWh/100 km (4,88 km/kWh)

Computer di bordo: 20,5 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 16,67 euro

Spesa mensile: 37,05 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 432 km

Quanto fa con un pieno: 410 km



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.