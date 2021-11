Lo scorso aprile al Salone di Shanghai Audi ha mostrato il concept di un nuovo SUV elettrico. A distanza di sette mesi, il prototipo è diventato un modello di serie in vendita solo in Cina. Si chiama Q5 e-tron, ma il suo design non riprende le forme della Q5 “europea”. Tuttavia, le “radici” di questo SUV sono condivise con tanti modelli in vendita nel Vecchio Continente.

Proporzioni da e-tron

L’estetica della Q5 e-tron è già stata anticipata dalle foto pubblicate sul sito del Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese. In questo caso, però, parliamo dei primi scatti e delle prime informazioni ufficiali.

Lunga 4,88 metri e con un passo di 2,97 metri, l'Audi Q5 e-tron è paragonabile alla “nostra” e-tron, ma offre una fila di sedili in più per accomodare fino a 7 persone.

Il design riprende i tratti delle Audi elettriche ovvero la grande griglia Singleframe e la barra LED posteriore. Le forme sono muscolose e atletiche al tempo stesso grazie alle modanature nere nei paraurti, nelle minigonne e nei montanti che rendono la linea dell’auto più dinamica.

Base “europea” in attesa della Q6 e-tron

La Q5 e-tron è il secondo modello sviluppato dal Gruppo Volkswagen in collaborazione con la cinese SAIC dopo l’A7 L, un’altra Audi venduta solo in Cina.

Il SUV elettrico tedesco è disponibile nelle versioni 35, 40 e 50. La prima offre una batteria da 55 kWh, la trazione posteriore e 179 CV. 40 e 50, invece, utilizzano una batteria da 83,4 kWh e 204 CV o 306 CV e le quattro ruote motrici per la variante più potente.

La base del nuovo SUV tedesco, comunque, è sempre la piattaforma MEB che dà origine anche alla Volkswagen ID.6 (in vendita in Cina) e a Q4 e-tron, e-tron e alle varianti Sportback.

Come detto, in Europa non vedremo la Q5 e-tron, ma nel 2022 è previsto l’arrivo della Q6 e-tron. Costruita sull’architettura PPE co-sviluppata tra Audi e Porsche, sarà un SUV di lusso ad alte prestazioni. I powertrain, infatti, dovrebbero essere condivisi con la nuova Porsche Macan.