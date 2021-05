Ad oggi chi vuole viaggiare in elettrico su un SUV di lusso e ultra potente ha diverse possibilità di scelta, fra tedesche, inglesi e americane, ma se ama le auto col marchio dei "quattro anelli" può puntare con decisione verso l'Audi e-tron S Sportback protagonista di questa nuova prova dei consumi reali.

Il maxi SUV coupé con tre motori elettrici, trazione integrale, potenza massima di 503 CV, tantissima tecnologia di ultima generazione e uno stile davvero affascinante, riesce a portare a casa un consumo medio di 22,40 kWh/100 (4,46 km/kWh) e una spesa di appena 17,95 euro per fare il pieno alla batteria da 86 kWh utilizzabili. È il consumo più alto mai registrato da un'auto elettrica nel tragitto Roma-Forlì, ma parliamo anche della EV più potente e pesante mai provata.

Tre motori e 503 CV per il consumo più alto in classifica

Facendo un rapido confronto con gli altri SUV elettrici presenti nella classifica consumi reali vediamo che l'Audi e-tron S Sportback diventa il nuovo benchmark negativo in fatto di efficienza, anche dietro la sorella Audi e-tron 55 quattro (19,0 Kwh/100 km - 5,2 km/kWh) e la Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh).

Un po' meglio ha fatto invece la Mercedes EQC 400 4MATIC con i suoi 16,6 kWh/100 km (6,0 km/kWh), al momento il SUV elettrico, grande e premium più efficiente tra quelli provati.

Un gioiello elettrico per pochi

A compensare l'innata scarsa efficienza elettrica di questa e-tron S Sportback ci sono una serie di grandi doti come l'assoluta silenziosità di marcia, la potenza generosa che spinge immediatamente il SUV coupé a velocità altissime, la facilità di guida nell'uso quotidiano e la rapidità di ricarica della batteria. Qui la video prova di InsideEVs.

Quest'Audi è, tra quelle provate, l'auto elettrica che sfrutta nel modo migliore la potenza fornita dalle colonnine di ricarica pubblica in corrente continua. Potenze massime di 50, 75 e 150 kW vengono mantenute per lunghi periodi di tempo e in questo modo il pieno della batteria è davvero questione di pochi minuti, al massimo mezz'ora.

Da non tralasciare è poi la qualità delle finiture, la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida, l'impatto estetico di questo bel SUV coupé verniciato in Blu Navarra metallizzato, con specchietti virtuali e cerchi da 21". Questi e altri sfiziosi optional portano il prezzo finale a oltre 127.000 euro. A questa cifra non ha diritto a incentivi ed ecobonus, ma è esentata da bollo e superbollo per i primi cinque anni dall'immatricolazione.

Autonomia più vicina ai 300 che ai 400 km

Come detto, la batteria da 95 kWh nominali (86 kWh effettivi), è appena adeguata ad affrontare gli elevati consumi di questa Audi e-tron S Sportback che pesa 2,6 tonnellate e ha una potenza di picco di 503 CV. Se ci si fa prendere dall'euforia delle alte prestazioni, sempre limitate dalla massa, il livello di carica scende molto in fretta, così come nel traffico cittadino o in autostrada.

In questi casi l'autonomia non supera i 300 km, ma con una guida molto più accorta si può migliorare un po' l'efficienza e cercare di avvicinarsi ai 400 km di range elettrico. Come esempio basta prendere i 360 km della prova consumi reali, percorsi senza sosta ricarica, ma ottenuti usando quasi tutto il contenuto della batteria.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 32,0 kWh/100 km (3,1 km/kWh)

266 km di autonomia

266 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 26,0 kWh/100 km (3,8 km/kWh)

326 km di autonomia

326 km di autonomia Autostrada: 30,0 kWh/100 km (3,3 km/kWh)

283 km di autonomia

283 km di autonomia Economy run: 18,0 kWh/100 km (5,5 km/kWh)

473 km di autonomia

473 km di autonomia Massimo consumo: 99,9 kWh/100 km (1,0 km/kWh) [limite massimo dell'indicatore]

86 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Autonomia Massa a vuoto Audi e-tron S Sportback sport attitude quattro Elettrico 226 kW N.D. N.D. 2.620 kg

Dati

Vettura: Audi e-tron S Sportback sport attitude quattro

Listino base: 116.600 euro

Data prova: 15/04/2021

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso, 19°/ Nuvoloso, 11°

Prezzo carburante: 0,2226 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.024

Km totali all'inizio del test: 5.012

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero PZ4 SC - 285/40 R21 109Y XL AO1 (Etichetta UE: B, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 22,40 kWh/100 km (4,46 km/kWh)

Computer di bordo: 22,40 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 17,95 euro

Spesa mensile: 39,89 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 401 km

Quanto fa con un pieno: 384 km



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.