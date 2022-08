Otto Bacalar, ciascuna in un colore unico disegnato dal cliente, sono state consegnate ai loro proprietari, tutti rimasti anonimi e provenienti da ogni parte del mondo. La Bacalar, per chi non lo ricordasse, è una delle Bentley più rare della nostra era. Ne verranno prodotte appena altre quattro (per un totale di 12) e per assemblarne una ci vogliono sei mesi.

La Bacalar è una creatura di Bentley Mulliner, che così rilancia la sua specializzazione nel fornire rare vetture a pochissimi clienti esigenti e altamente selezionati. Ogni carrozzeria in fibra di carbonio è stata rifinita con un colore personalizzato per ogni singolo proprietario e non esistono due auto uguali.

Unica e sostenibile

I dettagli e le caratteristiche uniche dell'abitacolo sottolineano il valore di questa vettura. "Progettare una Bacalar è un esercizio di immaginazione: il materiale, il colore e la finitura di praticamente tutte le superfici interne ed esterne sono personalizzati", ha commentato Maria Mulder, responsabile del settore Colore, Materiali e Finiture.

I materiali sono quelli sostenibili e di origine etica presentati in anteprima nella concept car EXP 100 GT. Tra questi ricordiamo la vernice contenente cenere di lolla di riso, che offre un metodo sostenibile per ottenere una ricca finitura metallica. A disposizione ci sono anche la lana naturale britannica e il legno di fiume vecchio di 5.000 anni proveniente dalle antiche Fenlands dell'East Anglia.

La Bacalar di Adrian Hallmark

Una delle prime Bacalar prodotte ha occupato un posto d'onore nello stand di Bentley all'ultimo Goodwood Festival of Speed. E' quella del presidente e amministratore delegato di Bentley, Adrian Hallmark, che l'ha rifinita in Sunset Orange su misura, con cerchi personalizzati tricolore da 22 pollici in grigio scuro satinato con facce lucide e riflessi neri lucidi che creano un contrasto deciso con la vivacità degli esterni.

I centri dei fari sono in tinta con la carrozzeria, mentre le prese d'aria laterali e il resto delle finiture esterne sono in nero lucido, così come l'interno delle maniglie esterne delle porte.

L'abitacolo è stato realizzato in bianco e nero con accenti di arancione mandarino e una finitura tecnica in fibra di carbonio satinata avvolge gli occupanti, passando da un lato all'altro dell'abitacolo e abbinandosi ai dettagli tecnici esterni.

Tra gli altri dettagli degni di nota ci sono pure: i quadranti dell'orologio analogico del Bentley Rotating Display; i tappeti con motivo a "diamante intagliato", con rilegatura e cuciture in tinta con la carrozzeria; la linea di demarcazione tra la fibra di carbonio satinata e il nero lucido nella zona bagagli; le valigie su misura che si inseriscono dietro i sedili.

Per sapere invece che cosa si prova a guidarla vi invitiamo a leggere la nostra prova su strada.