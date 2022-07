Il mondo dell'auto di lusso e dell'alta orologeria non si ferma alle operazioni di co-branding e collaborazioni tra marchi famosi su ruote e al polso, come ad esempio lo Jacob & Co. Chiron da un milione di dollari che Cristiano Ronaldo ha abbinato alla sua Bugatti Chiron.

Esistono ancora oggi, a listino o su richiesta personalizzata, degli esclusivi orologi analogici per auto che servono a completare in maniera degna l'esclusività di una plancia raffinata come quelle firmate Rolls-Royce, Bentley o Maserati, solo per fare alcuni nomi.

Sulla Bentayga una orologio che costa più di una Ferrari Roma

Questi incredibili e preziosi orologi con classico quadrante e lancette, in alcuni casi con movimento meccanico, sono incastonati nel cruscotto di auto extra lusso e possono costare anche più della vettura che li ospita, come nel caso del Bentley Mulliner Tourbillon per la Bentayga che nel 2015 aveva fatto scalpore un prezzo di circa 210.000 euro. Insomma, un prezzo superiore a quello di una Ferrari Roma nuova.

Orologio "Tourbillon" Breitling per Bentley

Lo strepitoso Breitling applicato sulla plancia della Bentayga era in realtà un vero pezzo di altissima orologeria con diverse complicazioni interessanti, compreso appunto il tourbillon, il meccanismo a bilanciere rotante che compensa le diverse posizioni dell'orologio per garantire la massima precisione di funzionamento.

Bentley Bentayga Mulliner

Nello specifico, il segnatempo prodotto dall'elvetica Breitling per il reparto richieste speciali Mulliner di Bentley, è a carica automatica e un apposito meccanismo di rotazione provvede a muovere l'orologio per mantenerlo carico, non essendo possibile farlo col movimento naturale del polso o del taschino. I diamanti al posto degli indici orari completano l'esclusività di questo orologio che poteva essere ordinato con cassa in oro giallo o rosa e quadrante in madreperla o ebano.

Orologio "Tourbillon" Breitling per Bentley

Unico difetto: non si poteva togliere dall'auto per metterselo al polso.

Due pezzi unici da 300.000 euro per la Rolls-Royce Boat Tail

Ancora più esclusivo e probabile detentore del titolo di orologio per auto più prezioso e costoso del mondo è il Bovet Boat Tail realizzato in due esemplari leggermente diversi per poter essere alloggiati sul cruscotto della prima Rolls-Royce Boat Tail costruita.

Prodotti dalla casa orologiera svizzera Bovet 1822, questi due pezzi unici con movimento meccanico e tourbillon hanno anche la caratteristica di poter essere utilizzati come sveglie da tavolo grazie al supporto fornito, come orologio da polso o come orologio da taschino.

Orologio Bovet 1822 per Rolls-Royce Boat Tail

Il prezzo dei due Bovet Boat Tail non è mai stato ufficializzato, ma visti i listini di altri modelli altrettanto esclusivi dell'atelier ginevrino è possibile stimare una cifra superiore ai 300.000 euro per ognuno dei due pezzi. Un simile prezzo, per quanto astronomico, sarebbe comunque in linea con il costo della Rolls-Royce Boat Tail che, essendo superiore ai 25 milioni di euro, la rende l'auto moderna più costosa di sempre.

Rolls-Royce Boat Tail

Bentley montava i Breitling a partire da 5.000 euro

Il top dell'offerta nella ristretta nicchia degli orologi analogici e meccanici per auto, ormai scomparsi anche da brand prestigiosi come Mercedes e Maserati, resta quella dei modelli marchiati Bentley e Rolls-Royce, entrambi pronti a installare in plancia segnatempo di gran lusso.

Orologio Breitling per Bentley

In particolare Bentley, grazie alla sua partnership con Breitling attiva fino al 2021, ha offerto come optional una serie di orologi da plancia di particolare pregio, a partire dalla Continental GT del 2003. Le vette più alte dell'esclusività sono pero state toccate con la Bentayga e il suo orologio Breitling con quadrante in madreperla e indici in diamante da circa 5.000 euro.

Bentley Flying Spur 2022, l'orologio in plancia

Da Rolls-Royce materiali preziosi e lavorazioni extra lusso

Analogici, ma con movimento al quarzo, sono invece i piccoli orologi di bordo delle nuove Rolls-Royce che puntano tutto sullo stile, i colori e i materiali di pregio usati nei quadranti e nella base di alloggiamento.

Orologio Rolls-Royce Orologio Thommen per Rolls-Royce Phantom Coupé Aviator Collection

Cullinan, Ghost e Phantom, ma anche Wraith e Dawn, possono avere in plancia orologi personalizzati a seconda del tema di finitura dell'auto, con dettagli in oro, platino o lavorazioni esclusive. Una delle poche eccezioni di orologio in plancia Rolls-Royce con movimento meccanico è stato il cronografo Thommen per la specialissima Phantom Coupé Aviator Collection del 2012.

Orologio Rolls-Royce

Tourbillon da quasi 200.000 euro per la Bugatti 16 C Galibier

Un esempio di orologio per auto davvero unico è poi quello della Bugatti 16 C Galibier, concept del 2009 che era dotata di un Parmigiani Fleurier Bugatti Tourbillon, pezzo unico da tenere in plancia o al polso.

Orologio Parmigiani Fleurier per Bugatti 16 C Galibier Bugatti 16 C Galibier, gli interni

Il prezzo di questo segnatempo artigianale elvetico non è mai stato svelato, ma visto il valore di circa 1,4 milioni di euro per l'auto è possibile stimare un prezzo di circa 200.000 euro.

Bugatti 16 C Galibier

IWC per Mercedes, la tradizione ovale di Maserati e gli altri

Da non dimenticare è poi la partnership tra Mercedes e la svizzera IWC che, nata nel 2004, ha permesso di avere orologi in plancia analogici su Classe S, anche in versione AMG e Mercedes-Maybach, Cabrio e Coupé.

Orologio IWC per Mercedes Orologio Maserati

Il classico quadrante di un orologio analogico spicca poi su tutte le Maserati di oggi, ovale come da tradizione o rotondo sulla Grecale, ma negli ultimi anni è stato adottato anche da Lexus, Chrysler, Lancia, Infiniti, Porsche, Jaguar, Audi, Bugatti e Volkswagen.

Orologio Porsche Taycan Orologio Lancia Thema

Per la storica Bugatti Royale un Breguet da 76.000 euro

Infine un esempio dal passato. La storia dell'auto ci insegna che gli orologi ultra preziosi e speciali non sono una novità e a dimostrarlo c'è il cronografo Breguet del 1932 installato a bordo della Bugatti Type 41 Royale, la regina delle auto degli Anni '30 del secolo scorso.

Cronografo Breguet del 1932 per la Bugatti Type 41 Royale Bugatti Type 41 Royale

Uno dei nove pezzi costruiti è stato riacquistato all'asta dalla stessa Breguet per il suo museo ed è costato 76.000 euro.