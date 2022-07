Monterey Car Week. Bastano queste tre parole per richiamare alla mente il lusso sfrenato nel mondo dell'auto. Ogni anno ad agosto il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach richiama i collezionisti più ricchi del pianeta e l’asta tenuta da RM Sotheby’s fa sognare chiunque.

L'edizione 2022 non fa certo eccezione e tra le bellissime auto storiche che andranno all’asta in California ce ne sono alcune che meritano particolare attenzione. Signore e signori parliamo di quelle vetture che hanno un valore stimato di circa 10 milioni di dollari (9,8 milioni di euro). Fatevi avanti (coi sogni, almeno) e leggete fino alla fine, c'è un'illustre finale da non perdere.

Hispano-Suiza H6C "Tulipwood" Torpedo (1924)

8-12 milioni di dollari

Qual è l'Hispano-Suiza più famosa del mondo? Lei, la Hispano-Suiza H6C "Tulipwood" Torpedo by Nieuport-Astra. Commissionata da André Dubonnet, un asso dell'aviazione francese, atleta, pilota di auto da corsa e inventore, partecipò alla Targa Florio e alla Coppa Florio del 1924, classificandosi rispettivamente al sesto e al quinto posto assoluto. Possiede una stupefacente carrozzeria in mogano leggero che la rende un autentico capolavoro di artigianato. Per quasi un secolo ha fatto parte di famose collezioni private ed è stata anche oggetto di opere d'arte.

Mercedes-Benz 540 K Special Roadster (1937)

9-12 milioni di dollari

Mercedes-Benz 540 K Special Roadster by Sindelfingen: è questa l'auto a cui gli appassionati pensano quando immaginano l'iconica 540 K Special Roadster. Ha grandi e sgargianti parafanghi sottilmente zigrinati e porte che si curvano all'indietro, oltre un tettuccio nascosto in una fluente coda rovesciata. E' un design eccezionale per essere nato negli Anni '30 e se pensiamo che nel mondo ne restano solo tre esemplari originali, ecco che il prezzo viene giustificato.

La storia di questo esemplare in particolare è davvero lunga da raccontare. Qui ci limitiamo a dire che è appartenuta al Re dell'Afghanistan (1937) e che dopo un lungo viaggio da Parigi a Londra è arrivata negli Stati Uniti negli Anni '50. Il suo eccezionale stato di conservazione la rende molto importante.

Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé (1938)

9-11 milioni di dollari

Unica al mondo. E' davvero il caso di dirlo per questa Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé. Delle appena 11 nate è l'unica ad essere stata commissionata con l'obiettivo di correre. Squisitamente disegnata in stile Art Déco dai famosi carrozzieri parigini Figoni e Falaschi, partecipò alla 24 Ore di Le Mans del 1939, guidata da Phillipe Régnier de Massa e Norbert-Jean Mahé. Rimasta ferma in Germania dell'Est per quasi 50 anni, è stata "liberata" nel 1989 ed è stata restaurata per tornare alla gloria di un tempo. Nel 2010 ha vinto il Trofeo BMW Group - Best of Show al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e nel 2011 si è aggiudicata il premio Louis Vuitton Classic Concours.

Ferrari 500 TRC Spider by Scaglietti (1957)

8-10 milioni di dollari

Ampiamente considerata una delle Ferrari più belle mai nate, questa 500 TRC Spider by Scaglietti ha un curriculum vitae costellato di successi sportivi. E' il 18esimo esemplare dei soli 19 costruiti e ha gareggiato alla 24 Ore di Le Mans del 1957 con Richie Ginther e François Picard; per poi collezionare 12 vittorie assolute o di classe pilotata dalla leggenda delle corse Gaston Andrey, durante i campionati del 1958 e del 1959. La carriera agonistica eccezionalmente lunga e di successo, con almeno 30 partenze tra il 1957 e il 1963 e 18 podi, la rende una sportiva dal valore stellare. Per lei le porte della Mille Miglia Storica o della Le Mans Classic sono spalancate.

Maserati 450S by Fantuzzi (1958)

9-11 milioni di dollari

Negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, forse nessun costruttore costruì auto veloci e belle quanto Maserati. La casa modenese, sotto la guida di Adolfo Orsi, diede vita a modelli leggendari: dalle spider A6GCS alle coupé A6G/54 fino alle possenti 200S e 300S da competizione. Questa Maserati 450S by Fantuzzi ha una storia leggendaria: è il nono esemplare dei dieci che vennero costruiti ed è stata ordinata e consegnata personalmente da Carroll Shelby. Vanta successi sportivi e conserva il motore V-8 con i numeri corrispondenti. Ha inoltre beneficiato di un restauro ben curato degli Anni '90 ed è già stata esposta al Palm Beach Concours d'Elegance e all'Amelia Island Concours d'Elegance.

La Ferrari da non perdere

Dopo questa carrellata di sogni è difficili immaginare che ci possa essere "qualcosa di più". Eppure, alla stessa asta, c'è una Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti del 1955 che promette di battere ogni record. La sua valutazione è stimata tra i 25 e i 30 milioni di dollari. E' stata guidata da Juan Manuel Fangio nel 1956. Salì sul podio insieme a Carroll Shelby.

E' un esemplare con motore, telaio e carrozzeria originali ed è uno dei pochi modelli Ferrari con carrozzeria progettata e costruita da Sergio Scaglietti. Sul serbatoio (originale) Shelby in persona ha scritto: "Mr. Ferrari mi disse che questa era la migliore Ferrari che avesse mai costruito".