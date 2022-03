Noi tutti appassionati di auto abbiamo un sogno, acquistare quell'auto che tanto abbiamo bramato da giovani, perché la passione, in qualunque forma, non ha limiti.

Al mondo, ci sono però uomini che non solo sono riusciti a raggiungere il proprio obiettivo, acquistando quella determinata auto, ma negli anni hanno accumulato mezzi rari e speciali, realizzando il loro personalissimo garage dei sogni.

Un recente studio pubblicato nel Regno Unito ha analizzato le collezioni di alcuni facoltosi miliardari. Oggi vi portiamo dentro i cinque garage più ricchi del mondo.

Dal sei al dieci

Prima di passare alla Top 5, vale la pena menzionare i garage fuori classifica. Al sesto e settimo posto a pari merito troviamo David Letterman e Lionel Messi, rispettivamente con un capitale automobilistico di 50 milioni di dollari ciascuno.

Soffermandoci su Lionel Messi, che non ha bisogno di presentazioni, nel suo garage trova posto, tra le tante auto, una rarissima Pagani Zonda Cinque roadster, una delle Pagani più rare ed esclusive mai realizzate.

Riguardo il campione, nel 2016 circolò voce secondo cui in forma anonima avesse acquistato per 32 milioni di euro una Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Pochi giorni dopo lo stesso campione smentì la storia sul suo profilo Instagram. Ma proprio a proposito di questa rarissima Ferrari, il proprietario attuale resta ancora ignoto.

Restando in tema di calciatori, Messi non è l'unico con un garage particolare, tra i tanti troviamo anche l'amico e collega Cristiano Ronaldo, che ha ordinato da poco una Bugatti Centodieci, e Zlatan Ibrahimović, più volte fotografato a bordo della sua Ferrari Monza SP2.

Dopo la Pulce, all'ottavo posto della classifica troviamo il magnate dell'edilizia americano Manny Khoshbin che possiede auto per un totale di 30 milioni di dollari. Molto attivo su Instagram, è famoso per possedere diverse vetture di colore bianco, tra cui ben due Rolls-Royce Phantom Cabrio, una Bugatti Vyeron, una Mercedes-AMG SLR e l'unica Bugatti Chiron habillé par Hermès.

Al nono e decimo posto rispettivamente ci sono poi Ian Poulter e Floyd Mayweather Jr con entrambi un capitale automobilistico del valore di circa 25 milioni di dollari.

5. Jerry Seinfeld

Risalendo la classifica, troviamo al quinto posto Jerry Seinfeld, comico e cabarettista americano classe 1954 e considerato oggi uno dei più grandi collezionisti di Porsche al mondo. Nel suo garage, attualmente stimato per circa 100 milioni di dollari, negli anni hanno trovato posto alcune tra le 911 più iconiche mai realizzate.

Tra tante vale la pena menzionare la 997.2 Speedster, affettuosamente soprannominata dagli appassionati della cavallina di Stoccarda "Puffo", la 997.2 Sport Classic, di cui la nuova generazione si avvicina sempre più al debutto, una 991.2 GT3 RS appositamente realizzata per lui e di recente messa all'asta.

Non mancano poi alcune tra le Porsche che hanno scritto la storia delle competizioni della Casa, tra cui una 718 RSK del 1959. Negli anni, infine, ha trovato casa nel suo garage anche una Carrera GT concept del 2000, messa all'asta proprio in questi giorni dal nuovo proprietario, con 3.700 miglia all'attivo e al prezzo base di 1 milione di dollari.

4. Jay Leno

Al quarto posto nella classifica troviamo le 286 auto di Jay Leno. Il famoso conduttore televisivo e cabarettista americano possiede attualmente un patrimonio automobilistico del valore di circa 150 milioni di dollari.

All'interno della sua grande collezione, considerata una delle più ricche d'America, trovano posto alcune tra le auto del nuovo continente più iconiche mai prodotte, tra queste diverse Ford GT, supercar che ci dirà addio tra pochi mesi, e alcuni esemplari originali di Shelby Cobra, il cui valore singolarmente supera oggi il milione di dollari. Non mancano poi auto europee tra cui una McLaren F1, due Lamborghini Miura, una Lamborghini Countach e una Mercedes-AMG SLR.

Menzione particolare va poi dedicata alla Tank Car, probabilmente la sua auto preferita, con la quale è solito farsi vedere in giro. Realizzata sulla base di una Chrysler degli Anni 40', è mossa da quello che è probabilmente il primo motore HEMI della storia, un V12 preso in prestito da un carrarmato costruito per la guerra di Corea che produce 1.600 CV.

Jey Leno ha anche un altro primato nella classifica dei garage più ricchi e costosi al mondo, è il collezionista più cercato sul web in fatto di auto, con un totale di 175.500 ricerche annuali con il suo nome.

3. Lawrence Stroll

Al terzo posto, dalle Porsche di Jerry Seinfeld, passiamo alle Ferrari di Lawrence Stroll. Il patron canadese del team di Formula 1 Aston Martin è considerato uno dei più grandi collezionisti di auto del Cavallino al mondo. Nel suo garage trovano posto alcune tra le rosse più rare mai realizzate, per un valore complessivo di circa 185 milioni di dollari.

Per citarne alcune e partendo da quelle più "comuni" (se una rossa può mai definirsi tale), troviamo una 360 Challenge, una 360 GT, una F430 Challenge, una F40 GTE, una F50, la rarissima Ferrari Enzo FXX e l'ancor più rara LaFerrari del programma FXX K, più precisamente fonti vicine non ufficiali rivelano che si tratti dell'auto numero sei.

2. Ralph Lauren

Le prime due posizioni della classifica sono considerate quasi a pari merito, viste le difficoltà incontrate nel verificare l'effettivo e attuale valore del garage numero uno che vedremo a breve. Al secondo posto, in ordine economico, troviamo intanto il garage dello stilista statunitense Ralph Lauren.

Classe 1939, all'interno del suo parco auto ci sono alcuni pezzi dal valore inestimabile, come l'aerodinamica Mercedes SSK Conte Trossi del 1930, con hard top originale, una Bentley Blower verde del 1929, una Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé del 1938, due Alfa Romeo 8C, una 2300 Monza del 1931 e una 2900 Mille Miglia del 1938 e quattro Ferrari 250, una Testa Rossa del 1959, una GT Berlinetta SWB del 1960, una GTO del 1962 e una LM del 1964.

Parlando poi di LM, cioè auto progettate per correre a Le Mans, nel suo garage trova posto anche una McLaren F1 LM, l'auto più recente della sua collezione, insieme alla BMW Nazca Concept, e risalente al 1996. Secondo la ricerca, la sua collezione ha un valore complessivo di circa 350 milioni di dollari.

1. Hassanal Bolkiah

Al primo posto in assoluto della nostra classifica, teoricamente, dovrebbe esserci Hassanal Bolkiah. Solo teoricamente però, perché tutte le informazioni disponibili sul parco auto del sultano del Brunei sono incerte e non verificabili al 100%. Il sultano, classe 1946, è il 29esimo in ordine cronologico. Nel corso della sua carriera politica si dice abbia accumulato un patrimonio motoristico di circa 5 miliardi di dollari.

Composto da almeno 7.000 auto, si dice che il sultano possieda molte delle Ferrari F40 prodotte, di cui due originali con guida a destra e di queste una in una rarissima tinta originale grigio opaca. Il sultano storicamente dovrebbe possedere anche i diversi SUV Bentley Dominator realizzati appositamente su sua commissione nel 1996, quando ancora di Bentayga non se ne parlava nemmeno.

All'interno della sua colossale collezione dovrebbero esserci anche diverse Lamborghini, molte Mercedes classe S a passo lungo blindate e la sua auto da parata, una Rolls Royce Silver Spur a passo lungo ricoperta con oro 24 carati, blindata e dal valore singolo di circa 3 milioni di dollari.

Le informazioni riguardo il sultano del Brunei non sono verificabili, fonti vicine ma non ufficiali e verificate affermano che Bolkiah avrebbe venduto in tempi recenti parte della sua collezione a causa della crisi petrolifera globale.