La Porsche 911 Sport Classic si avvicina sempre più al gran giorno del debutto nella società: la versione limited edition che ammicca all'animo di chi ha sempre amato le classiche della Cavallina, è stata fotografata in alcune foto spia che la ritraggono in una versione (praticamente) definitiva.

Stile Classic

Il camouflage è oramai residuale, tanto più che copre esclusivamente lo stemma Porsche all'anteriore. Rimanendo sempre nella zona anteriore, dalle foto, si può notare in bella vista, il paraurti declinato dall'attuale modello Turbo. Un "ponte" tra uno stile classico ed i nuovi dettami stilistici della Casa di Stoccarda.

Cambiamenti anche per il cofano e la sua profilazione, con una doppia gobba che riprende quella del tetto a doppia bolla. Di profilo invece, si percepisce maggiormente la filosofia "vintage" e classica: il dado centrale ad esempio, o le stesse razze, cinque sdoppiate, dei cerchi in stile Fuchs, sovrastati da degli ampi passaruota.

Porsche 911 Sport Classic, Foto Spia del posteriore con la coda d'anatra Porsche 911 Sport Classic, il profilo con i cerchi a 5 razze

Coda d'anatra

E' chiaro però come il dettaglio più evidente sia legato allo spoiler a coda d'anatra, un classico della Porsche, emblema - per molti appassionati di Zuffenhausen - dell'iconicità della Casa, a partire da quella famigerata 911 Carrera RS 2.7

Parlando più squisitamente della tecnica, il propulsore che monterà questa Sport Classic non è ancora dato saperlo. Secondo alcune voci, questa versione dovrebbe condividere l'unità montata sulla 911 GTS, dunque un sei cilindri biturbo da 3 litri in grado di erogare 470 CV e 569 Nm di coppia; a supporto, la Sport Classic dovrebbe montare un cambio manuale a sei velocità, ma anche - opzionale - un automatico PDK.

Debutto a febbraio

Già nelle precedenti foto-spia, la 911 Sport Classic si era mostrata in veste "semi-definitiva" durante dei collaudi sul circuito del Nurburgring. Logico dunque supporre come il giorno del suo debutto sia oramai sempre più prossimo: la Sport Classic dovrebbe debuttare infatti a Febbraio 2022, in un numero molto limitato, verosimilmente in 250 unità.