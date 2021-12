Porsche vuole tornare a essere protagonista nella 24 Ore di Le Mans. Il costruttore tedesco ha dominato la corsa di resistenza più famosa al mondo per buona parte degli ultimi 20 anni, ma l’onda d’urto del Dieselgate del Gruppo Volkswagen ha interrotto i piani del brand.

Ora, però, il marchio è deciso a iscriversi nella nuova categoria Hypercar che verrà introdotta nel 2023 e ha mostrato le prime foto del suo prototipo.

Powertrain e aerodinamica fatti in casa

Per essere specifici, Porsche competerà nella categoria LMDh che permetterà ai partecipanti di schierare una vettura basata su un telaio fornito da una tra Dallara, Multimatic, Ligier e Oreca. Ogni team potrà “personalizzare” l’auto con aerodinamica, motore termico e sistema ibrido. In particolare, il brand tedesco sarà supportato da Multimatic, la stessa fornitrice di Audi.

Tra l’altro, nel 2023 per la prima volta negli ultimi 30 anni, la “convergenza” del regolamento tra FIA e IMSA permetterà a tutti i team di prendere parte sia alla 24 Ore Le Mans che ad altre gare endurance storiche come quelle di Sebring e Daytona.

Iniziano i test

I test sull’hypercar Porsche ibrida da 680 CV inizieranno da gennaio 2022. A mettere alla prova l’auto saranno Dane Cameron (33enne americano vincitore del titolo IMSA WeatherTech Sportscar Dpi nel 2016 e nel 2019) e Felipe Nasr (29enne brasiliano ex Formula 1 con un passato nelle corse nordamericane tra il 2018 e il 2021).

Resta da capire se la tecnologia e le soluzioni sviluppate per l’auto da Le Mans troveranno spazio anche sui futuri modelli stradali o se la stessa hypercar verrà venduta anche in una variante speciale e in tiratura limitata per i clienti più speciali.

In ogni caso, a sfidare la Porsche in pista nel 2023 nella categoria LMDh ci saranno anche Audi, BMW e Cadillac.