1.270 esemplari prodotti tra il 2003 e il 2006 e un fascino destinato ad essere senza tempo. Stiamo parlando della Porsche Carrera GT, forse il modello più iconico della Casa tedesca dei primi anni del Terzo Millennio.

Desiderata e ambita da tanti collezionisti in tutto il mondo, le quotazioni della Carrera GT crescono costantemente. Quanto può valere un esemplare praticamente nuovo? Un prezzo da record.

Un esemplare da collezione

La Porsche è vendita all’asta online sul sito PCar Market ed è letteralmente come nuova. L’auto in tinta GT Silver Metallic è stata consegnata ad un proprietario texano nel 2005 e per oltre 15 anni è rimasta praticamente ferma nella sua collezione privata.

La Carrera GT ha percorso solamente 550 km ed è offerta con tanto di manuale originale e valigie date in dotazione ai fortunati clienti dell’epoca. Recentemente, è stata anche sottoposta ad un minuzioso tagliando costato 50 mila dollari (più di 43 mila euro).

Un V10 da record

A rendere speciale la Porsche è la sua storia e il suo motore. Il modello fu presentato al Salone di Parigi del 2000 come concept non destinato alla produzione. Tuttavia, un motore 5.7 V10 sviluppato dal marchio si ritrovò quasi improvvisamente senza “casa”.

Il propulsore, infatti, era stato progettato prima per un ipotetico sbarco in Formula 1 e poi per un’hypercar da Le Mans. Questi piani vennero accantonati e Porsche decise così di montare il 10 cilindri sulla Carrera GT.

Il colossale motore aspirato sviluppa 612 CV e 590 Nm di coppia e fornisce potenza alle sole ruote posteriori tramite una trasmissione manuale a 6 rapporti. Grazie alla monoscocca in fibra di carbonio, la Porsche pesa solo 1.380 kg e ciò le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di coprire lo 0-200 km/h in 9,9 secondi.

Le offerte dei potenziali acquirenti hanno superato il milione e mezzo di dollari (1,3 milioni di euro). In sostanza, è già stato superato il precedente record di 1,3 milioni di dollari (1,1 milioni di euro) stabilito da un altro esemplare di Carrera GT.