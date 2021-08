Quando si pensa alle hypercar dei primi anni 2000, uno dei primi pensieri va alla Ferrari Enzo. Le sue forme ispirate alle Formula 1 e l’inarrestabile motore V12 aspirato sono una vera istantanea del motorsport di quegli anni.

Un raro esemplare rifinito in Rosso Scuderia è stato venduto per 3,8 milioni di dollari (circa 3,2 milioni di euro) nel corso di una trattativa privata.

Come nuova

Il valore dell’auto non deve sorprendere. Oltre ad una dotazione tecnica quasi futuristica per l’epoca, la Enzo è stata realizzata in soli 400 esemplari tra il 2002 e il 2004. Di questi, solo una parte è uscita dalla fabbrica di Maranello con la tinta Rossa Scuderia. Senza contare che l’esemplare di cui vi parliamo ha percorso appena 568 km ed è quindi come nuovo.

Il 6.0 V12 è praticamente intatto. Il nuovo proprietario potrà così scatenare senza problemi tutti i 660 CV e i 657 Nm di coppia su strada (o in pista), anche se è molto più probabile che la Enzo rimanga gelosamente custodita in un garage.

Valore in crescita

La cifra di 3,2 milioni di euro non è comunque un vero e proprio record, ma poco ci manca. L’esemplare di Enzo più costoso della storia rimane quello venduto ad un’asta per più di 6 milioni di dollari (5,1 milioni di euro al cambio attuale). Da notare, però, come questa Ferrari fosse l’ultima mai prodotta e fosse stata donata inizialmente a Papa Giovanni Paolo II.

In altre aste recenti, invece, un’altra Enzo Rosso Scuderia è stata venduta per circa 3 milioni di euro, mentre un esemplare nero in vendita da RM Sotheby’s viene stimato in oltre 2 milioni di euro.