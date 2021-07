Con la pandemia la gente ha imparato a fare le cose al computer, stando comodamente seduta a casa. Al posto del cinema sono cresciute le piattaforme di streaming, ad esempio, e al posto delle aste di auto storiche dal vero sono arrivate le aste di auto storiche online. Non che prima non ci fossero, ma in questi ultimi due anni il giro d'affari è cresciuto di molto, come dimostra la Ferrari F40 blu di questo articolo.

Siti come Collecting Cars o The Market, infatti, hanno visto un aumento esponenziale dei propri fruitori durante il lockdown. The Market, che esiste dal 2016, ha perfino attirato le attenzioni del venditore all’asta “tradizionale” Bonhams, che ha provveduto ad acquistarlo proprio in virtù del fatto che lo ha considerato un ottimo investimento.

Un’asta da record

In questo contesto di digitalizzazione delle aste è avvenuta la vendita da record di una Ferrari F40 di colore blu. L'auto è stata battuta proprio su The Market ad un prezzo record di 1.000.500 sterline (per intenderci, circa 1.170.200 euro). Nessuna altra auto aveva raggiunto un valore tale in un'asta che si svolgeva online in Europa.

Non è escluso, però, che con la crescita di questo tipo di mercato questo record non possa essere battuto in tempi brevi. In attesa di vedere se presto ci sarà un'altra regina in questo particolare settore, vediamo più da vicino la particolarissima Ferrari F40 in questione.

Dall’influencer all’acquirente

A mettere all’asta la prestigiosa sportiva del Cavallino è stato l’influencer Sam Moores, tra le altre cose pilota amatoriale, creatore del podcast Car Chat e fotografo di auto. Attività, quest’ultima, che viene portata avanti anche grazie al profilo Instagram che conta circa 66.000 followers.

Moores aveva acquistato la vettura nel 2014 e aveva poi deciso di riverniciarla in blu, rinunciando a quel rosso che è un marchio di fabbrica della Casa di Maranello. A seguito dell'operazione ha dovuto anche sborsare 16mila sterline per ottenere nuovamente la Certificazione di Autenticità rilasciata da Ferrari a tutte le auto con oltre vent’anni di vita. A concludere l’opera, l’aggiunta della targa personalizzata "F40 BLU".

Fotografie: themarket.co.uk