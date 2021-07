Non è la prima Ferrari ad essere sottoposta a tuning estremo, ma questa F12berlinetta con due enormi turbo che sporgono direttamente dal cofano, in grado di sprigionare oltre 1.500 CV non si era mai vista.

L’auto in questione è stata modificata per il canale YouTube Daily Driven Exotics dal personaggio televisivo e meccanico di professione, Aaron Kaufman, che ha iniziato a lavorare al progetto nel 2020 per poi completarlo poche settimane fa.

Addio aspirato, ora ci sono due turbo

La F12berlinetta era stata acquistata usata dai ragazzi del canale per una cifra di 300.000 dollari (254.368 euro al cambio attuale), i quali avevano optato per l’installazione di un turbo dopo una guida su pista da kart.

La granturismo del Cavallino, uscita di produzione nel 2017, monta di serie un motore V12 aspirato da 6.3 litri in grado di erogare una potenza di 740 CV e una coppia di 690 Nm, numeri che le consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.1 secondi e una velocità massima dichiarata di 340 km/h.

Il più grande problema che ha dovuto affrontare Kaufman è stata la mancanza di spazio nel vano motore per l’installazione dei turbo, modifica che lo ha costretto a tagliare il cofano motore e a lavorare per mantenere il più possibile i componenti nella loro posizione originale.

L’obiettivo del progetto è che il propulsore, con la doppia sovralimentazione, possa raggiungere circa i 1.500 CV di potenza (1.119 kW e 1.521 CV), due volte tanto quella originale dell’auto di serie.

La Ferrari biturbo ha debuttato in strada a Santa Ana in California il 19 luglio e il video dell’evento, a cui ha partecipato un pubblico numeroso, rivela una suono decisamente diverso rispetto alla F12berlinetta di serie, sia a causa dei turbocompressori sia a causa dell’impianto di scarico racing. Sicuramente i ragazzi di Daily Driven Exotics non si faranno sfuggire l’occasione di testare prossimamente l'auto sul canale.

Primato in discussione

Questo modello di F12 non è l'unico esistente al mondo al quale è stato installato un turbocompressore. È del 2013 una one-off biturbo realizzata dal preparatore tedesco Mansory, peraltro messa in discussione in un video di Excell Racing nel quale si sostiene che fosse una F12 aspirata con un semplice bodykit.

Al contrario i tuner americani ritengono che la prima F12 biturbo mai creata sia stata proprio la loro versione lanciata nel dicembre 2018. A loro volta i ragazzi di Daily Driven Exotics hanno messo in dubbio l'auto dei rivali sottolineando il fatto che avesse i turbo sotto il motore e che il lavoro non fosse stato ben documentato.