La Ferrari F8 Tributo piace davvero tanto a Novitec. Il tuner tedesco ha già realizzato diverse elaborazioni sulla supercar emiliana e ne ha presentata un’altra ancora più estrema chiamata N-Largo.

Il kit carrozzeria e la messa a punto del motore 3.9 V8 promettono dimensioni e potenza extralarge per la F8 Tributo.

Larghissima e bassissima

La Ferrari proposta da Novitec è più larga e più bassa. Per essere precisi, l’imponente kit ha aumentato la carreggiata di 125 mm, mentre le nuove sospensioni hanno ridotto l’altezza di 35 mm. Di fronte ai dossi o alle rampe dei garage, però, la F8 Tributo può sollevarsi di 40 mm per evitare spiacevoli “grattate” o danni al sottoscocca.

L’estetica non è solo più imponente, ma anche funzionale per rendere ancora più aerodinamica la supercar. Il paraurti anteriore, infatti, è dotato di prese d’aria più grandi e uno splitter in carbonio di dimensioni generose.

Nel posteriore troviamo un alettone maggiorato che genera una deportanza superiore rispetto a quello di base e una presa d’aria sul tetto che convoglia più ossigeno per il motore. Come "scarpe", invece, la F8 Tributo monta cerchi in lega Vossen NF10 da 21” all’anteriore e 22” al posteriore.

Pronta al decollo

Novitec ci ha abituato anche a potenze esagerate. La Ferrari non fa eccezione visto che il V8 biturbo è stato portato a 829 CV e 930 Nm di coppia, un incremento di 109 CV e 160 Nm rispetto alla versione di partenza. Ciò significa che su strada la N-Largo ferma il cronometro nello 0-100 km/h in 2,6 secondi ed è capace di allungare fino a 340 km/h. Tutta la potenza è gestita dal cambio automatico a 7 rapporti di serie e dalle sole ruote posteriori.

Novitec programma di costruire solo 15 esemplari della F8 Tributo N-Largo, ma non ha rivelato il costo delle modifiche. Intanto, però, è necessario acquistare la Ferrari "donatrice" da circa 240 mila euro.