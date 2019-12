La Ferrari F60 America è una rara versione spider della F12 Berlinetta e uno dei dieci esemplari prodotti è ora in vendita a Toronto, in Canada, sul sito James Edition. Sfortunatamente, non conosciamo il prezzo perché il costo è viene comunicato solo dopo la richiesta da parte di un acquirente realmente interessato.

La cifra, in ogni caso, potrebbe essere da capogiro, arrivando senza problemi a 2 milioni di euro. Non è una novità che queste edizioni limitate raggiungano costi elevatissimi, soprattutto perché in fase di vendita da parte della Casa la cerchia di papabili clienti è molto ristretta e molto spesso capita che qualche interessato rimanga fuori dallo slot per poterla acquistare.

Fotogallery: Ferrari F60

35 Foto

Fuori e dentro

La Ferrari ha svelato la F60 nel 2014 come celebrazione dei 60 anni di vendita di auto in America e la società ha consegnato il primo esemplare al Palm Beach Cavallino Classic in Florida nel 2016. La base proviene dalla F12 Berlinetta e da qui i progettisti hanno rivisto lo stile dei paraurti anteriori e posteriori, oltre alla capote in tela. Un roll-bar si trova sopra entrambi i sedili e c'è anche un portellone posteriore rivisto. Il look trae ispirazione dalla Ferrari 275 GTS-4 NART del 1967.

Gli stilisti hanno rivisto l'aspetto degli interni utilizzando prevalentemente il colore rosso sul lato conducente e il nero sul lato passeggero. L'impostazione crea un impatto visivo diverso dal solito, dando più dinamismo a una parte della cabina rispetto all'altra.

Sotto il cofano

La potenza è sviluppata da un V12 da 6,3 l aspirato che produce 730 cavalli 690 Nm, gestiti da un cambio a doppia frizione a sette velocità. Questi numeri bastano per far accelerare la F60 da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. Senza tetto, la linea rossa a 9.000 giri del motore dovrebbe offrire anche un'esperienza uditiva migliore rispetto alla F12.

Anche se, questo proprietario non ha perso molto tempo ad ascoltare il ruggito del V12, perché la F60 in questione ha percorso solo 110 miglia (177 chilometri). Il vantaggio è che con un chilometraggio del genere l'interno e l'esterno sono immacolati.

Prezzo da collezione

La Ferrari ha venduto la F60 a 2,5 milioni di dollari quando la presentò. Il proprietario, invece, non sta rivelando il prezzo richiesto per l'acquisto di questo modello ma la rarità della F60, comunque, suggerisce che la cifra è probabilmente vicina al costo originale. Forse persino superiore.