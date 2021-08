La Ferrari Enzo è uno fra i modelli più importanti mai prodotti dal Cavallino: è l'erede di un modello iconico come la F40, ed è dedicata - a partire dal nome - al fondatore Enzo Ferrari, scomparso nel 1988.

Una supercar strettamente legata al mondo della Formula 1, raffinato esempio di ingegneria protagonista di una prossima asta di Sotheby's RM, con un rarissimo esemplare rifinito in Nero con interni in cuoio (Telaio 133118).

Il chilometraggio ammonta a poco più di 28.000 km, mentre il prezzo è allineato alla sua unicità: 2.450.000 dollari, pari a oltre due milioni di euro al cambio attuale. L'asta si terrà sabato 14 agosto.

(Quasi) unica e protetta da pellicola

La Ferrari Enzo, il cui nome completo è "Ferrari Enzo Ferrari", nacque nel 2002 come erede della F40 e della F50, e venne prodotta fino al 2004 in appena 399 esemplari, tutti mossi dal V12 aspirato da 660 CV.

Una sorta di "nonna" delle moderne hypercar e inizialmente progettata per chiamarsi F60, seguendo la logica che aveva visto nascere la F40 prima e la F50 poi. Solo in un secondo momento in quel di Maranello decisero di darle il nome del "Drake", chiamandola Enzo Ferrari e non Ferrari Enzo.

La Enzo in vendita su Sotheby's RM apparteneva al magnate Steve Wynn, e sotto la sua proprietà è stata esposta presso la concessionaria Penske Wynn Ferrari dopo l'apertura del suo Casinò a Las Vegas nel 2005, dove divenne una delle principali attrazioni.

Nel dicembre dello stesso anno venne venduta al secondo proprietario tramite una concessionaria della California. In quel momento l'auto aveva percorso solo circa 650 km, e venne dotata subito di una pellicola protettiva: pur essendo stata rimossa di recente, ha comunque protetto molto la vernice da allora fino ad oggi.

L'auto è completa di tutta la documentazione originale Ferrari, con il libretto rosso delle "Ferrari Classic", così come accessori come la torcia in un sacchetto di pelle e i vari strumenti.