L’ennesima piaga degli ultimi anni si è abbattuta sul mondo dell’auto qualche giorno fa. L’incendio della nave cargo Felicity Ace ha mandato letteralmente in fumo circa 4.000 auto tra Porsche, Bentley, Lamborghini, Audi e Volkswagen.

Si tratta di una grande delusione per tutti i futuri proprietari di quelle auto, ma soprattutto è un problema per il Gruppo Volkswagen che potrebbe aver riportato quasi mezzo miliardo di euro di danni. Inevitabilmente, i modelli andati persi dovranno essere prodotti di nuovo e per alcune auto come la Lamborghini Aventador la questione non è così semplice.

Tempi di consegna incerti

A spiegare la situazione è Andrea Baldi, ceo di Lamborghini America ai colleghi di Autonews. L’Aventador è andata sold out negli scorsi mesi e la Casa ha programmato la fine della produzione per lasciar spazio ad un modello completamente nuovo in arrivo nel prossimo futuro.

“Al momento non abbiamo notizie certe. Voglio sperare che le poche Aventador presenti sull’imbarcazione non abbiano riportato danni. In ogni caso, abbiamo già informato i nostri concessionari, i quali hanno contattato i clienti. A prescindere da come andrà a finire prevediamo dei ritardi nelle consegne”.

Qualora le Aventador fossero andate distrutte, Lamborghini dovrebbe riattivare le linee di produzione del modello.

Con la crisi dei chip ancora ben presente, però, il problema maggiore sarebbe riattivare i contatti coi fornitori per ottenere le componenti mancanti. Il rischio concreto è che i tempi d’attesa si prolunghino in modo eccessivo e che qualche impaziente cliente rinunci al suo ordine.

Il precedente di Porsche

La situazione che sta vivendo Lamborghini è molto simile a quella capitata nel 2019 a Porsche con alcuni esemplari di 911 GT2 RS. Anche in quell’occasione, la nave cargo che trasportava le auto era stata coinvolta in un incidente e la Casa dovette ricostruire gli ultimi quattro modelli riavviando la produzione.

Porsche 911 GT2 RS

Per Porsche, comunque, fu piuttosto semplice visto che non c’erano problemi di approvvigionamento dei chip e dato che la GT2 RS condivideva tante parti con la 911. Con l’Aventador il contesto è completamente diverso e, in più, stiamo parlando di un modello a sé stante con tante tecnologie e componenti uniche in tutta la gamma Lamborghini.