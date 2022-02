Felicity Ace è il nome della nave mercantile, carica di quasi 4.000 auto tra Porsche, Bentley, Lamborghini, Audi e Volkswagen, che ha preso fuoco mercoledì scorso ed è ancora abbandonata alla deriva nell'Atlantico non lontano dall'arcipelago delle Azzorre. Meno "felice" è sicuramente il gruppo Volkswagen, le concessionarie e i clienti americani che attendevano le auto coinvolte nel rogo. Le fiamme che hanno avvolto la nave per diversi giorni sembrano ormai essersi ridotte d'intensità, forse perché a bordo non è rimasto più nulla da bruciare.

Guardando le foto scattate dalle navi della marina militare portoghese sembra che ormai tutto o buona parte del carico sia andato in fumo, visti anche i danni riportati dallo scafo del cargo panamense gestito dalla società mercantile giapponese MOL Ship Management. Qualche speranza che alcune delle vetture a bordo siano salve esistono ancora, dato che i vari ponti di navi-traghetto di questo tipo sono separati tra di loro. C'è però chi crede che tutte le auto siano state distrutte dall'incendio.

Oltre 441 milioni di euro di danni

A questo punto occorre sapere a quale cifra ammonta il danno per il Gruppo Volkswagen, nel caso più estremo che le 3.965 vetture del carico siano tutte bruciate. In questo ci vengono in soccorso alcuni esperti del settore, analisti e società specializzate nel calcolo del rischio che stimano danni fino a oltre mezzo miliardo di dollari, ovvero più di 441 milioni di euro.

Per fare però un po' di ordine tra le tante stime apparse negli ultimi giorni, vogliamo mettere in fila le diverse valutazioni fatte negli ultimi giorni, ricapitolando anche il numero di auto coinvolte nel disastro marittimo della Felicity Ace. La stima più alta è quella di Skytek che valuta una perdita superiore ai 441 milioni di euro, oltre ai 21,6 milioni di euro del valore della nave (stimata invece 27,8 milioni di euro da VesselsValue).

Stima di Perdita per il Gruppo Volkswagen Valore di altre merci distrutte Skytek >500 milioni di dollari (>441 milioni di euro) 24,5 milioni di dollari della nave (21,6 milioni di euro) Patrick Anderson 282 milioni di euro (249 milioni di euro) - Russel Group 155 milioni di dollari (136,8 milioni di euro) 37 milioni di dollari (32,6 milioni di euro)

Di parere diverso è invece l'inglese Russel Group che valuta una perdita di 136,8 milioni di euro per il Gruppo Volkswagen nel caso avesse visto andare in fumo l'intero carico di auto che vale 354 milioni di euro. La stessa agenzia di valutazione rischi stima in 32,6 milioni di euro i danni per la perdita della nave e di altre merci. Anche l'economista americano Patrick Anderson si è lanciato in una sua valutazione dei danni, arrivando alla cifra di 249 milioni di euro.

Le auto che erano a bordo della Felicity Ace

Qui sotto un primo elenco provvisorio delle vetture che erano a bordo della nave: