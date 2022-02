In attesa di passare all'elettrico la gamma della Porsche Macan si allarga con l'aggiunta della Macan T, nuova versione del SUV medio tedesco che si inserisce tra la "base" e la Macan S. Una denominazione riservata fino a ora a 911 e gamma 718 e che affonda le sue radici negli anni '60, quando le versioni "Touring" (questo il significato della "T") identificavano i modelli orientati a una guida più sportiva, con settaggi specifici per l'assetto e motori potenti ma non esagerati.

La Porsche Macan T rimane fedele a quella filosofia, con sotto al cofano il 2.0 turbo benzina da 265 CV e un assetto ribassato di 15 mm rispetto alla Macan normale. La commercializzazione in Germania inizierà ad aprile 2022 con prezzi a partire da 69.462 euro.

Meno peso

La scelta del 2.0 4 cilindri è dovuta specialmente a questioni di peso: rispetto al ben più potente V6 biturbo di 2,9 litri delle Macan S e GTS permette di risparmiare 58,8 kg "poggiati" sull'asse anteriore, a beneficio di una maggiore agilità in inserimento curva. A trasmettere i 265 CV e 400 Nm di coppia a tutte e 4 le ruote ci pensa il classico PDK doppia frizione a 7 rapporti, con prestazioni che dicono 232 km/h di velocità massima a 6,2" per passare da 0 a 100 km/h.

Come detto a rendere più affilata la Porsche Macan T ci pensa anche l'assetto specifico, ribassato di 15 millimetri e con di serie sospensioni in acciaio col sistema Porsche Active Suspension Management (PASM). Anche le barre antirollio sull'asse anteriore sono state riviste con una maggior rigidità, così come il Porsche Traction Management (PTM), ritarato specificatamente per la nuova versione del SUV tedesco e progettato per funzionare prevalentemente come trazione posteriore, attivando l'avantreno in casi di scarsa aderenza. Si può poi optare per le sospensioni pneumatiche adattive con PASM, ottenendo così un ulteriore abbassamento di 10 mm.

Per farsi riconoscere

Esteticamente la Porsche Macan T si caratterizza per alcuni dettagli verniciati in Agate Grey Metallic, come paraurti, gusci degli specchietti retrovisori, spoiler e loghi posteriori. Di serie sono poi previsti i terminali di scarico sportivi e cerchi in lega da 20".

All'interno il SUV medio di Porsche monta sedili sportivi in pelle riscaldati e regolabili elettricamente, cuciture argentate a contrasto, volante sportivo multifunzione riscaldato e l'immancabile cronometro "Sport Chrono" nella parte superiore della plancia. La lista degli optional è come sempre lunga e comprende, tra le altre cose, il volante sportivo multifunzione GT con finiture in carbonio e lo ionizzatore d'aria.