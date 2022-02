Da ieri una nave mercantile con un carico di vetture Porsche è abbandonata, in fiamme e alla deriva nell'oceano Atlantico, non lontano dall'arcipelago delle Azzorre. Il cargo è lungo quasi 200 metri, largo più di 32 metri e può trasportare 5.232 auto, ma al momento non è dato sapere quante e quali fossero le Porsche a bordo, partite dal porto tedesco di Emden e dirette negli Stati Uniti per lo scarico dei mezzi sulle banchine di Davisville (Rhode Island).

Di certo c'è che i 22 uomini dell'equipaggio sono stati salvati ed evacuati grazie all'intervento della marina portoghese e di alcuni altri mercantili e una petroliera giunti in soccorso. La nave, chiamata Felicity Ace, costruita in Giappone nel 2005 e battente bandiera panamense, risulta quindi abbandonata e si sta muovendo priva di controllo verso nord ovest in pieno oceano.

L'ultimo aggiornamento della Marina Portoghese riporta che:

​"La nave di pattuglia oceanica NRP Setúbal rimane sul posto per monitorare la situazione, senza che finora siano visibili tracce di inquinamento nell'area."

Salvataggio o naufragio?

Detto dell'equipaggio che è fortunatamente riuscito a salvarsi senza danni dopo aver lanciato l'allarme incendio, resta il mistero sulla sorte delle auto a bordo del cargo tipo Ro-ro (Roll-on/roll-off), costruito cioè per caricare e scaricare veicoli su ruote. Gli unici messaggi ufficiali di Porsche e Volkswagen Group, ricavati anche dal servizio Porsche Track Your Dream con cui i clienti monitorano in tempo reale la spedizione della loro vettura, non aggiungono al momento altre informazioni, né quali conseguenze ci saranno per chi ha ordinato un'auto caricata sulla Felicity Ace.

A questo punto le ipotesi che si possono fare è che la nave possa essere in qualche modo recuperata da un rimorchiatore d'altura, che partendo dalla Francia non potrebbe raggiungere la nave prima di qualche giorno. Un rischio concreto è invece che il cargo pesante più di 60.000 tonnellate possa essere distrutta dalle fiamme assieme al suo carico o addirittura piegarsi su un fianco e affondare in questo punto dell'oceano che è ha una profondità tra i 3.000 e i 5.000 metri.

Un precedente per Porsche nel 2019

In entrambe le eventualità le Porsche e le altre auto del gruppo Volkswagen alla deriva nell'Atlantico sarebbero tutte perse per sempre, com'è accaduto nel 2019 alla nave Grande America affondata nel golfo di Biscaglia con 37 Porsche destinate al mercato brasiliano. Tra queste, oltre ad alcune Audi RS 4 e RS 5, c'erano anche gli ultimi quattro esemplari di Porsche 911 GT2 RS che sono poi stati costruiti nuovamente dalla Casa tedesca.