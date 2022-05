Un po’ “Ritorno al futuro” e un po’ “Ritorno al passato”. La mitica Delorean rinasce come Alpha5, una coupé elettrica progettata dall'azienda americana che ha acquisito i diritti commerciali della DMC nel 1995 e da Italdesign.

Inizialmente costruita solamente in 88 esemplari (numero scelto non a caso e ognuno associato ad un NFT), entrerà in produzione nel 2024 e debutterà in pubblico ad agosto durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. Nel suo mirino ci sono le super sportive termiche ed elettriche come la Mercedes AMG GT e la Porsche Taycan.

Arriva da un’altra epoca

Lunga 5 metri, larga 2,04 m e alta 1,37 m, la Delorean Alpha5 sembra essere davvero arrivata dal futuro. Abbandonate le forme squadrate della DMC di 40 anni fa, la coupé elettrica sfoggia un design evoluto caratterizzato da linea curve e tese nel frontale e nel posteriore.

Proprio la rinnovata silhouette permette all’Alpha5 di ottenere un basso coefficiente aerodinamico di 0,23 che, come vedremo, contribuisce ad aumentare sensibilmente la percorrenza elettrica. Per il resto, le portiere con apertura ad ali di gabbiano sono un omaggio al passato, mentre il futuristico abitacolo può contare su due sedili posteriori (assenti sulla DeLorean originale).

Anche se non ci sono ancora foto dell’abitacolo, la Casa parla di un volante piatto nella parte inferiore e di due schermi per tenere d’occhio le funzioni dell’infotainment e le principali informazioni sulla guida. E no, non ci sarà il flusso canalizzatore.

La prima di una nuova famiglia

Le prestazioni promesse dalla nuova Delorean si preannunciano molto più sportive del modello originale. Equipaggiata con un pacco batterie da oltre 100 kWh, l’Alpha5 scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge i 241 km/h di velocità massima limitata elettronicamente.

In aggiunta, i progettisti sottolineano che l’auto passa da 0 a 88 miglia orarie (un chiaro riferimento alla velocità necessaria per viaggiare nel tempo in “Ritorno al futuro”) in appena 4,35 secondi. Inoltre, l’autonomia stimata nel ciclo EPA è di circa 483 km.

Tra l’altro, queste prestazioni sono riferite al “modello base”, lasciando intendere che sia in arrivo una versione ancora più potente. Parlando proprio di gamma, dopo le prime 88 Delorean, partiranno la produzione in serie (che sarà comunque limitata) e il progetto di una coupé sportiva con motore V8. Successivamente, Delorean programma di lanciare una berlina elettrica e un SUV a idrogeno.