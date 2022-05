Arrivano nuovi indizi sulla DeLorean Evolved, il concept firmato ItalDesign che riporterà in vita la sportiva americana protagonista della saga di Ritorno al futuro. Un breve video teaser infatti svela le forme del posteriore, aggiungendo così nuovi dettagli in attesa della presentazione.

Un salto nel passato

Naturalmente la nuova DeLorean segue nei dettagli alcuni tratti iconici della DMC-12 disegnata da Giorgetto Giugiaro, come la presa d'aria posteriore e le portiere con apertura a ala di gabbiano ed evolvendone le linee: dal nuovo teaser si nota infatti una barra LED che copre tutta la larghezza dell'auto, appena sopra la scritta luminosa DELOREAN.

A completare il gruppo ottico posteriore ci sarebbero altre due file di LED con funzione di luci di frenata e di indicatori di direzione, formando idealmente la griglia che campeggiava sulla prima DeLorean, come mostrato da alcune immagini pubblicate ad aprile.

Nuove forme

Il lavoro di ItalDesign però si è concentrato nel dare forme più armoniche alla nuova DeLorean: negli anni '80 non era raro vedere sportive dal look squadrato, ma oggi il pubblico richiede linee più morbide. Per questo il profilo della EVolved sarà più sinuoso, come si intuisce dalla vista del posteriore.

Ogni dubbio verrà sciolto il prossimo 18 agosto, quando il concept della DeLorean elettrica verrà svelato al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, anticipata da 3 interpretazioni della DMC-12 in base allo stile degli anni '90, del 2000 e della prima decade del nuovo millennio.

Il (Ritorno al) futuro di DeLorean

La presentazione della EVolved dovrebbe dare il via a un nuovo corso per DeLorean. Il CEO, Joost de Vries, ha infatti ammesso che puntare tutto su questo modello non sarebbe redditizio, preannunciando quindi l'arrivo di nuovi modelli più economici e dalla produzione su larga scala. La pronipote dell'auto del Doc di Ritorno al Futuro infatti verrà prodotta in serie limitata per pochi fortunati.