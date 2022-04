La DeLorean è ancora una volta protagonista di un viaggio nel tempo, questa volta fatto però sulle ali della nostalgia a 40 anni dalla nascita del primo e unico modello della Casa statunitense, tanto sfortunato nelle vendite quanto fortunato al cinema. Si perché, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, la DeLorean DMC-12 è pronta a tornare con un modello tutto nuovo, anticipato oggi da una prima immagine teaser che ne mostra il posteriore.

Ed è così partito il gioco a "trova la citazione", perlustrando ogni centimetro quadrato della porzione di coda protagonista della foto, a scovare elementi che richiamino più o meno indirettamente la protagonista su ruote della saga di "Ritorno al futuro". E si, ne abbiamo trovati.

Perché non usare una bella automobile?

Ora, avendo a disposizione unicamente parte del posteriore ci dobbiamo accontentare di pochi dettagli, con le luci composte non più da piccoli quadrati (soluzione ripresa dalla Hyundai Ioniq 5) ma da sottili segmenti rossi con lunghezze differenti. Bisogna però dire che la linea superiore crea un effetto molto strano nella parte sinistra e sembra (ma sembra solo?) aggiunta con un programma di fotoritocco. Anche il fatto che "spezzi" la carrozzeria sembra molto strano: che si tratti di un modo per mascherare il vero aspetto delle luci posteriori?

In basso si trova la prima grande citazione: la scritta DeLorean sul paraurti sinistro, esattamente come sulla DMC-12, solo che questa volta non si tratta di plastica grezza ma di una superficie in piano black. C'è poi il lunotto coperto dalle classiche lamelle, ancora una volta nere. Non mancheranno poi, come si è visto in un altro teaser, le caratteristiche portiere con apertura ad ali di gabbiano. Tanti punti di contatto tra passato e presente, con la stessa firma: come la DeLorean anni '80 infatti anche la nuova sarà firmata da Italdesign.

Questo aggeggio è elettrico

Ma non ha bisogno di alcuna reazione nucleare per generare 1,21 gigowatt necessari a muoversi. La nuova DeLorean si farà bastare un classico powertrain elettrico, del quale ancora non si conoscono i dettagli, probabilmente sviluppato in collaborazione con la Williams Advanced Engineering.