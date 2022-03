Giusto qualche giorno fa siamo stati colti di sorpresa con un breve video teaser ad annunciare il ritorno della DeLorean, la Casa automobilistica "mamma" dell'auto che ha vestito i panni di macchina del tempo nella trilogia di "Ritorno al futuro".

Un filmato dominato dal buio, con solo le caratteristiche portiere ad ali di gabbiano a mostrarsi, quanto basta però per far salire alle stelle l'hype degli appassionati di auto e cinema. Qualche fotogramma e basta, senza alcuna data a dire quando la DeLorean DMC 12 si mostrerà dal vivo. Una lacuna colmata oggi da Italdesign, responsabile dello stile della rinata coupé, che dà appuntamento al 21 agosto al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach.

Rapporto duraturo

Una partnership quella tra DeLorean e la Italdesign che affonda le radici nel 1974, quando a Giorgetto Giugiaro venne affidato il compito di creare una coupé 2 posti, motore posteriore e dedicata al solo mercato statunitense.

Nacque così la DMC 12, una delle auto più famose della storia. Una celebrità dovuta non tanto alle performance, ma allo stile e alla carriera cinematografica, con una storia sfortunata alle spalle (appena 2 anni di produzione, l'arresto del proprietario e il successivo fallimento).

Ora però tutto è apparecchiato per un ritorno in grande stile, in uno dei palcoscenici più esclusivi del mondo automotive come Pebble Beach, appuntamento che ogni anno ospita alcune delle auto più belle e rare del Pianeta.

“Siamo molto eccitati per il fatto che l'evoluzione della DeLorean sarà rappresentata dalla nostra storica partner Italdesign - ha commentato Troy Beetz CMO, responsabile marketing della Casa - e da un veicolo che mostrerà la nostra visione del futuro".

Solo una concept?

Le parole di Beetz lasciano pensare che la nuova DeLorean DMC 12 non sarà definitiva ma una prima concept, dalla quale nascerà poi - non sappiamo quando - la versione di serie. Quello che sappiamo è che sarà 100% elettrica e che, stilisticamente parlando, avrà molto in comune con la sua antenata.