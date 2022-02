Un video teaser e un tweet estremamente criptico sono stati sufficienti per creare una discreta dose di aspettative nei confronti della “nuova” DeLorean. L’interpretazione moderna dell’iconica auto di “Ritorno al Futuro” potrebbe vedere la luce già nel 2022 e a realizzarla non sarà un tuner o un’azienda terza, ma…DeLorean stessa.

Proiettata verso il futuro

Naturalmente, il progetto non è seguito dalla stessa identica Casa degli anni ’80, ma dalla DeLorean Motor Company, l’azienda guida dall’ingegnere britannico Stephen Wynne che nel 1995 ha acquisito i diritti commerciali del marchio.

Il tweet rivela pochissimi dettagli, tra cui il nome “DeLorean EVolved” come chiaro riferimento al fatto che il prossimo modello impiegherà un powertrain totalmente elettrico. E, a differenza della DMC originale, la versione 2022 punterà sul lusso, a giudicare dall’hashtag “Luxury” contenuto nel testo.

Il video di 15 secondi, invece, mostra rapidamente la forma della DeLorean che manterrà le classiche portiere con apertura ad ali di gabbiano.

Sarà anche un po’ “italiana”

Di un ritorno della DeLorean se ne parla da diverso tempo. Nel 2021, Italdesign (fondata da Giorgetto Giugiaro, l’autore della DMC originale) aveva pubblicato un teaser analogo (con tanto di logo dell’azienda americana) annunciando di essere al lavoro su un nuovo modello.

A ciò, si aggiunge il fatto che Italdesign ha recentemente firmato un accordo con Williams Advanced Engineering, la divisione tecnica del team di Formula 1, per la progettazione condivisa di una piattaforma per auto elettriche in tiratura limitata.

Unendo i vari indizi, quindi, ci aspettiamo una DeLorean “ufficiale” creata da Italdesign e con meccanica Williams.

Sempre a proposito di grandi ritorni, curiosamente il sedicente figlio di John DeLorean ha realizzato una stranissima DeLorean a tre ruote utilizzando come base una Reliant Robin. Come ci si poteva immaginare, l’azienda texana che detiene il marchio non l’ha presa bene e ha avviato le inevitabili azioni legali nei confronti del progettista.