Vederne una è davvero un evento, figuriamoci 17. Tutte insieme. La DeLorean è uno dei simboli del cinema degli anni ’80 grazie alla presenza nella saga di “Ritorno al futuro”. Un mito ambito da tantissimi appassionati.

Non è troppo quindi dire che quanto viene mostrato in queste foto è un vero garage da sogno. Tuttavia, è spontaneo chiedersi cosa ci facciano così tante auto rare ammassate nello stesso posto.

Tutte al riparo

La storia delle DeLorean abbandonate fa discutere da qualche anno e resta sempre attuale. Sono state abbandonate? Sono state acquistate tutte dalla stessa persona? In realtà, la risposta è meno scontata di quanto possa sembrare.

La foto, infatti, è stata scattata alla DeLorean Motor Company, un’azienda in Florida che si occupa di restaurare questo modello speciale.

Lo stato americano fu colpito nel 2019 dall’uragano Dorian, uno dei più potenti di sempre e classificato come categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con raffiche di vento superiori a 300 km/h. Per riparare le auto dalla furia della tempesta, l’azienda radunò in fretta e furia tutti gli esemplari. E fortunatamente andò tutto bene.

Quotazioni in crescita

La DeLorean rappresentò l’ambizioso progetto di John DeLorean, ex dipendente General Motors. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, l’auto debuttò 5 anni dopo il lancio del prototipo. Nonostante sia conosciuta come un’icona degli anni ’80 e sia ricercatissima a distanza di 40 anni, la DeLorean faticò molto a imporsi sul mercato dell’epoca. La qualità costruttiva non era un granché e il motore non brillava per sportività.

Sotto al cofano, infatti, c’era un modesto 2.9 V6 da 130 CV messo a punto da Peugeot, Volvo e Renault. In ogni caso, gli esemplari rimasti sono davvero pochi e l’aura di leggenda del cinema ha spinto in alto i prezzi. Adesso non è raro imbattersi in modelli ben conservati messi in vendita a cifre superiori ai 50-60 mila euro.

Il #PCC di Andrea