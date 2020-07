Avete idea di quante auto sono state progettate e, alla fine, non sono mai arrivate in produzione? Di esempi ce ne sono tanti, sopratutto adesso in piena corsa all'elettrico con molte realtà che si fanno portatrici di soluzioni tecniche sulla carta rivoluzionarie. Insomma, piani super ambiziosi che, però, in poco tempo vengono messi a tacere finendo nel dimenticatoio. Dalle supercar economiche firmate Marussia all'elettrica della Dyson.

Questi progetti non sono sempre opera di piccole Case, ma anche di grandi marchi automobilistici che creano dei sottomarchi per, magari, rinfrescare la propria immagine e attirare un pubblico più giovane.

Ecco alcuni esempi di Case che, per certi versi, hanno cercato di portare innovazioni nell'intero settore automotive ma non hanno trovato fortuna. Non volete scorrere tutte le immagini? Cliccate qui sotto per andare direttamente ai marchi che vi interessano.