Casa vostra è per caso colma dei memorabilia appartenenti a tante pellicole che nel corso del tempo vi hanno appassionato? Bene, allora, in questo caso, avreste dovuto cominciare a fare un po' di posto, ma non sugli scaffali o nelle teche, bensì nel vostro garage.

Sul sito Bring a Trailer sono state venduti due miti a quattro ruote di fine Anni '80. Stiamo parlando della Toyota Xtra Cab SR5 e della DeLorean DMC-12 protagoniste nella mitica serie Back to the Future (Ritorno al Futuro), con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

La macchina del tempo

Si tratta di un esemplare del 1981 con all'attivo 6.920 miglia e senza nemmeno un graffio sulla carrozzeria che, lo ricordiamo, è interamente composta da pannelli in acciaio inossidabile non verniciati. Questo è il marchio di fabbrica della DMC-12 e le linee di ogni elemento portano la firma di Giugiaro.

L'auto è stata ferma per 25 anni in attesa che il primo acquirente si facesse avanti nel 2006 e con lei avrebbe percorso circa il 99% del chilometraggio riportato. In seguito è stata comprata dal proprietario di una concessionaria nel sud della Florida. Questo appassionato l'ha completamente revisionata in un centro di assistenza dedicato a queste vetture e molte delle componenti meccaniche sono state rigenerate o sostituite del tutto. Alla fine la DMC-12 è stata venduta ieri, lunedì 4 maggio, ad un prezzo di 45.500 dollari (41.754 euro al cambio attuale).

Il pick-up di Marty McFly

Ecco un altro pezzo che chiunque avrebbe voluto aggiungere alla sua collezione. Si tratta di un Toyota SR5 del 1985. Nel 2005 è stata rimessa a nuovo dal suo precedente proprietario, che ha riprodotto fedelmente lo stile del pick-up 4WD utilizzato dal protagonista della serie cinematografica.

Le modifiche includono una riverniciata fedele ai colori del film e l'aggiunta dei paraurti tubolari. Anche ruote e fari sono stati rivisti seguendo lo stile della pellicola e molto importante è il certificato Carfax che testimonia l'assenza di danni dovuti a incidenti. Il contachilometri segna 209.000 km, non sono pochi, vero, ma le condizioni sono praticamente perfette. Alla fine è riuscita ad arrivare a 58.000 dollari (circa 53.133 euro).

Gadget da urlo

Le auto di per sé, per chi può permettersele, sono già una grande soddisfazione in tema di collezionismo. L'occasione stavolta era ancora più ghiotta per la presenza in entrambi i casi di oggetti del film quasi introvabili al giorno d'oggi.

Stiamo parlando delle scarpe indossate da McFly e dei suoi skateboard/hoverboard con cui si esibisce in svariate peripezie durante tutta la saga.