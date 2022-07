Il 2022 sembra essere proprio l'anno di DeLorean. Alla fine di maggio il brand americano aveva presentato la Alpha5, una coupé sportiva a due posti dalle dimensioni generose e con powertrain elettrico, annunciando l'intenzione di produrne soltanto 88 nei prossimi anni, con un'autonomia massima di 482 km. Nei giorni scorsi, il CEO della Casa Jost de Vries si è lasciato sfuggire un'indiscrezione secondo cui DeLorean sarebbe pronta a presentare altri tre concept.

Dovrebbero chiamarsi Alpha2, Alpha3 e Alpha4, cioè una sportiva in stile Corvette, una berlina a quattro porte e un SUV dalle generose dimensioni.

Alcune immagini di questi inediti modelli sono trapelate sul sito ufficiale della Casa, in una sezione chiamata "il nostro viaggio", in cui su una linea del tempo immaginaria viene riprodotto un ideale percorso dell'azienda nei passati 30 anni, forse un richiamo ai film di "Ritorno al futuro" di cui proprio la DMC-12 fu protagonista. Eccoli nel dettaglio.

DeLorean Alpha2

Dalle foto rilasciate, appare in prima battuta la Alpha2, una sportiva in stile Corvette dalle linee fluenti e ben diversa dalla DMC-12, della quale dovrebbe essere l'erede spirituale.

La Alpha2, secondo l'immaginario dell'azienda, sarebbe dovuta essere presentata nel 1996, proprio per competere con l'allora nuova Corvette C4. Questo lascerebbe presupporre la presenza (ideale) di un motore termico sotto il cofano.

Non è chiaro se la Alpha2 faccia riferimento davvero a una sportiva che potremo vedere su strada nei prossimi anni, quello che è certo è che si tratta di un esercizio di stile molto interessante.

DeLorean Alpha3

Restando sempre sulla linea del tempo immaginaria pensata da DeLorean, il secondo concept che si vede nel video è la Alpha3, una berlina a quattro porte dal passo piuttosto lungo e con coda in stile Shooting Brake. Secondo l'idea della Casa questa auto piuttosto futuristica sarebbe stata presentata nel 2006, precedendo niente meno che Tesla come prima auto elettrica della storia.

Avrebbe infatti battuto la Model S di ben sei anni qualora fosse divenuta realtà, con enormi porte ad ali di gabbiano e un tetto piatto al posteriore per mantenere un adeguato spazio per la testa nell'abitacolo. Anche in questo caso non è chiaro se la vedremo mai su strada o nella realtà, ma si tratta certamente di un'auto che oggi potrebbe riscuotere un discreto successo.

DeLorean Alpha4

L'ultimo concept presente sulla linea del tempo immaginaria di DeLorean è un SUV. Si chiama Alpha4 e sarebbe dovuto essere presentato nel 2013. Somigliante per certi versi al Fisker Ocean, dovrebbe essere equipaggiato con un powertrain elettrico e avere anche in questo caso portiere ad ali di gabbiano.

Il futuro di DMC

Nessuno sa se almeno uno di questi nuovi concept arriverà un giorno sul mercato. Ad aprile, un portavoce di DMC aveva confermato ai nostri colleghi americani di Motor1.com US che un progetto innovativo dovrebbe essere esposto per la prima volta a Pebble Beach (agosto 2022).

Potrebbe trattarsi di una delle versioni quasi definitive di questi tre concept, così come una nuova versione della già presentata Alpha5. DeLorean aveva anche dichiarato, nella stessa intervista, che l'idea della società sarebbe quella di diventare nei prossimi anni una Casa con un'offerta completa. Non resta quindi che attendere il 21 agosto per scoprirlo.