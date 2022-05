Musica rock e macchine veloci: un connubio quasi scontato, che però da decenni trova conferme nei garage delle rockstar di tutto il mondo. Da Elvis Presley fino alle stelle di oggi, tantissime celebrità della musica hanno subito il fascino delle supercar, spesso custodendole gelosamente.

C'è però chi decide di fare spazio nel proprio parco auto, come Paul Stanley, cantante e frontman dei Kiss, che ha messo all'asta la sua Chevrolet Corvette Convertible 2022.

Una supercar speciale

Il fatto che venga direttamente dal padrino del glam-rock non è l'unica cosa che rende questa Corvette particolare. La supercar ha numero di telaio 001, è stata la prima prodotta da Chevrolet nel 2022 e il colore Red Mist Metallic porta la firma del cantante americano. Nel 2014 infatti Paul Stanley ha lavorato accanto al team Chevrolet per creare la Corvette Stingray 2015 da esporre al SEMA Show.

Dalle tonalità di rosso realizzate ad hoc per quell'esemplare sono nate colorazioni come quella che della Chevrolet Corvette Convertible 2022 oggi all'asta. La cabrio ha parecchi particolari che la rendono un gioiellino: interni sabbia, cerchi con effetto peltro, finiture 3LT e dettagli in nero a contrasto con la carrozzeria.

Roba da collezionisti

Stanley non è però l'ennesima rockstar sul lastrico che inizia a disfarsi di cimeli e auto di lusso per fare cassa: più semplicemente non è un collezionista e una volta scoperto che la sua Corvette Convertible era la VIN 001 ha deciso che dovesse essere qualcun altro a godersela in garage o a sfruttarla in strada.

Per lasciare il segno però, e magari anche per aumentare le offerte davanti al martelletto del battitore, ha affiancato alla sua auto anche una chitarra Ibanez PS120 autografata. L'asta si terrà dal 30 giugno al 2 luglio durante l'evento Barrett-Jackson di Las Vegas, ma ancora non è stata ufficializzata la base di partenza dell'asta, così come è avvolto nel mistero il chilometraggio dell'auto.