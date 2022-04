Anche la Chevrolet Corvette si prepara a diventare ibrida. Dopo oltre 70 anni di carriera, l’iconica supercar a stelle e striscie diventerà presto elettrificata senza rinunciare a potenza e prestazioni.

Della Corvette ibrida se ne parla da tempo, ma solo ora Chevrolet e General Motors l’hanno annunciata ufficialmente. La super sportiva americana, infatti, si è mostrata per la prima volta in un video teaser.

Trazione integrale con la “scossa”

Nel video pubblicato sui social network della Casa, la Corvette affronta un circuito innevato, una location decisamente insolita per un’auto che tradizionalmente è sempre stata a trazione posteriore. Ed ecco, infatti, la sorpresa: la supercar utilizza tutte e quattro le ruote per muoversi sulla neve.

Oltre ad essere ibrida, quindi, per la prima volta nella sua storia la Corvette sarà anche a trazione integrale. Anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali, il powertrain della “E-Ray” (questo il suo possibile nome) sarà probabilmente ibrido plug-in e dovrebbe raggiungere i 600-650 CV grazie all’unione del 6.2 V8 LT2 da 502 CV e di un’unità elettrica sistemata sull’asse anteriore.

Prima l’ibrida, poi l’elettrica

Esteticamente, la Corvette E-Ray non dovrebbe cambiare in modo troppo radicale rispetto alle versioni non elettrificate. Qualche novità in più, invece, potrebbe portarla con sé la variante 100% elettrica. Questa Chevrolet è stata già anticipata da Mark Reuss, il presidente di General Motors, sul suo profilo LinkedIn, ma il suo arrivo è previsto diversi mesi dopo la versione ibrida.

La prima Corvette ad emissioni zero dovrebbe utilizzare la tecnologia Ultium per le batterie (la stessa alla base del super pick-up GMC Hummer EV) e superare i 680 CV del 5.5 V8 montato dalla Z06. Come detto, prima di questo modello, però, vedremo la E-Ray, che potrebbe debuttare nel corso del 2023 con prezzi di partenza inferiori ai 100 mila dollari.

Il suo eventuale sbarco in Europa potrebbe essere soggetto a dazi e tasse extra che dovrebbero far lievitare il listino fino a cifre superiori ai 150-160 mila euro.