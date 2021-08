Cala il sipario sulla 70esima edizione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. L’evento è stato il culmine della Monterey Car Week, la rassegna che ha raccolto le migliori auto storiche e contemporanee dal mondo.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2021 è stata la Mercedes 540K Autobahn Kurier del 1938, un vero pezzo da museo capace di battere la serrata concorrenza di “mostri sacri” italiani.

La “regina” dell’Autobahn

La Mercedes ha messo alle sue spalle Ferrari, Maserati e Bugatti. Nella finalissima a 4 posti, infatti, hanno partecipato una Maserati 450S Zagato Coupé del 1957, una Ferrari 365 Pininfarina Tre Posti del 1967 e una Bugatti Type 57C Convertible del 1935.

La 540K fu creata come prototipo per studiare l’aerodinamica dei modelli dell’epoca. Ne furono realizzati due esemplari, ma solo quello di Pebble Beach è sopravvissuto negli anni. Il nome “Autobahn” è un riferimento al “regno” di Mercedes, ovvero l’autostrada tedesca. La 540K, infatti, aveva prestazioni straordinarie per quegli anni con un 5.4 a 8 cilindri in grado di toccare i 180 CV e raggiungere i 185 km/h.

Tra storia e supercar del futuro

La Mercedes vanta una lunga storia di esposizioni in precedenti Concorsi. La coupé fu mostrata per la prima volta al Salone di Berlino nel 1934. Acquistata da Ignacio Barraquer, un professore spagnolo, rimane di proprietà della sua famiglia fino al 2004.

Dopo un restauro completo, la 540K è stata mostrata all’edizione 2006 di Pebble Beach quando raggiunse la finale. Successivamente l’auto si è aggiudicata la vittoria a Villa Erba nel 2008 e ai Louis Vuitton Classic e Concours of America nel 2011. Il successo più recente è stato quello del 2019 al Concorso d’Eleganza di Amelia Island.

Oltre al Concorso, Pebble Beach è stata l’occasione per vedere da vicino anche tante esclusive supercar. Il riferimento è, tra le altre, alla stupenda Lamborghini Countach, reinterpretata in chiave moderna con un V12 elettrificato per celebrare i 50 anni dal primo modello. Senza contare l’Aston Martin Valkyrie Spider, la cabriolet più estrema di sempre con 1.160 CV.