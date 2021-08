No, non è la Valhalla AMR Pro quella che debutta alla Monterey Car Week in California, ma la Aston Martin Valkyrie Spider, versione con tetto removibile dell'hypercar ibrida inglese. Una seconda variante di carrozzeria che alle forme estreme e tiratissime della coupé aggiunge il fascino del poter viaggiare col vento tra i capelli, accompagnati dalla melodia del V12 aspirato firmato Cosworth.

A spingerla infatti c'è ancora una volta il powertrain ibrido composto dal 6.5 benzina felicemente accoppiato a un elettrico, per un totale di 1.160 CV. Un missile battente bandiera inglese, pronto a finire nel garage di 85 fortunati collezionisti a partire dalla seconda metà del 2022.

La leggerezza al centro

Se il powertrain rimane quindi invariato ciò che cambia sulla Aston Martin Valkyrie Spider è l'aerodinamica, ripensata per non creare vortici in abitacolo e guidare l'aria intorno all'auto. Il tutto con un occhio di riguardo al mantenimento del peso e delle prestazioni, sia che si guidi a tetto aperto sia che si opti per montare la copertura. Copertura in fibra di carbonio

Forma che segue la funzione e le prestazioni, capace di catturare enormi quantità di aria sotto l'auto lasciandoli sfogare dal diffusore posteriore, per generare straordinari livelli di deportanza e poter fare a meno di grosse ali posteriori che, nella mente dei designer Aston Martin, "sporcherebbero" le linee della Valkyrie Spider.

A cambiare poi è anche il sistema di apertura delle portiere: se nella coupé infatti sono incernierate al tetto sulla Spider si aprono a farfalla, con sistema di ancoraggio sistemato al fianco dei passaruota.

Velocissima

Stessa potenza e aerodinamica raffinata danno come risultato prestazioni al vertice: la Aston Martin Valkyrie Spider infatti può toccare i 330km/h in configurazione senza tetto, mentre se il pannello in fibra di carbonio è in posizione si superano i 350 km/h.

Il prezzo della Aston Martin Valkyrie Spider? Sconosciuto, ma con ogni probabilità superiore ai 2,8 milioni di euro richiesti per la coupé.