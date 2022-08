La Kimera EVO37 è il restomod della Lancia Rally 037 che già nel nome avverte: la serie è limitata a 37 esemplari. La prima l'abbiamo vista in livrea verde tra le Alpi, a St.Moritz, e il suo proprietario l'ha battezzata "Esmeralda". Adesso scopriamo "Edda", anche lei unica per la livrea d'eccezione e il nome scelto da chi l'ha comprata.

Per la Kimera Automobili, l'azienda specializzata in sportive artigianali che ha sede nel nostro Paese, in Piemonte, questo esemplare "americano" è molto importante: apre le porte del mercato nordamericano e parteciperà alla famosa Monterey Car Week, cornice del prestigioso Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, una vetrina eccezionale per qualsiasi produttore di auto di lusso.

Il viaggio in America

La Kimera EVO37 sta per fare un viaggio mozzafiato. Il programma della settimana comprende numerose manifestazioni, fra le quali "The Quail, a Motorsport Gathering", dove la EVO37 in versione azzurra/oro/carbonio verrà esposta venerdì 19 agosto presso lo stand di O’Gara Coach, uno dei più importanti dealer di auto sportive e di lusso della California.

Un'altra tappa è organizzata sul circuito di Laguna Seca, ma il clou sarà ovviamente il più importante Concorso d'Eleganza al mondo, quello sul Green di Pebble Beach, in programma domenica 21 agosto.

Chi è il suo proprietario

Il nome del proprietario di questa Kimera EVO37 è riservato ma la casa lo descrive così: è un "noto collezionista e pilota", "opera come imprenditore nel settore automobilistico" ed "ha scelto il nome Edda per la sua passione per le composizioni di Ennio Morricone, spesso interpretate dal soprano Edda Dell’Orso".

La vettura è azzurra, un omaggio al colore che ha visto tante auto da corsa americane sfrecciare in tutto il mondo, ma anche un omaggio all'Oceano azzurro che bagna la California.

Presto vedremo "Victoria"

Chi sarà la prossima? La conosceremo a fine agosto e sarà consegnata sempre a St.Moritz, dove è stata venduta Esmeralda. Sappiamo già che il suo nome è "Victoria" e che l'ha comprata un collezionista svizzero scegliendo una carrozzeria dalla tonalità rosso satinato.

Kimera Automobili si avvicina così al sold-out, perché è vero che queste EVO37 che vi abbiamo raccontato sono solo tre, ma in totale ne sono già state vendute più di 30 su 37 (la maggior parte è rimasta "privata").