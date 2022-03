Stile classico, ma contenuti moderni. I restomod rappresentano un approccio tutto nuovo al mondo delle quattro ruote, capace di riportare alla mente ricordi indelebili di una delle epoche più gloriose nella storia dell’automobilismo. Uno di questi è sicuramente la EVO37, un restomod in chiave moderna della storica Lancia 037 realizzato dall’azienda italiana Kimera Automobili.

Se a questo ci aggiungiamo i fantastici colori della livrea Martini che hanno accompagnato le vetture da rally dello squadrone Lancia, il gioco è fatto. La Kimera EVO37 con livrea Martini farà da apripista alla quinta edizione del Rally Storico Costa Smeralda con un equipaggio che ha fatto la storia della specialità. A bordo della coupé italiana ci sarà infatti il duo composto da Miki Biasion e Tiziano Siviero.

Per annunciare questa iniziativa siamo stati invitati in Casa Martini a Pessione, un piccolo paesino alle porte di Torino, dove abbiamo avuto la possibilità di fare due chiacchiere con Luca Betti, il fondatore di Kimera Automobili.

Luca, classe 1978, è riuscito a fare della sua passione per le automobili un lavoro, diventando prima un affermato pilota di rally e poi creando la Kimera Motorsport, oggi convertita in Kimera Automobili, un’azienda ingegneristica che si occupa del restauro e della ricostruzione di auto storiche.

Al momento abbiamo già venduto 27 vetture sulle 37 che avevamo previsto. La prima l’abbiamo consegnata poche settimane fa a St.Moritz ma entro l’inizio dell’estate ne consegneremo altre 5 per arrivare a 10 vetture consegnate nel 2022. La EVO37 ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo e speriamo di riuscire a vendere presto tutte le vetture. L’obiettivo è quello di esaurire il lotto di produzione intorno alla metà del 2024 e l’inizio del 2025.

Il tempo di consegna di una Kimera EVO37 varia tra l’anno e mezzo e i 2 anni. Per quanto riguarda la personalizzazione, siamo una delle poche aziende, se non l’unica al mondo, ad offrire un servizio di realtà virtuale per la configurazione della vettura. Il cliente, una volta in azienda, indossa un visore a realtà aumentata che gli permette di visualizzare la vettura e di configurarla a suo piacimento per quanto riguarda colori, optional, ecc…