Il mito della Lancia Delta HF Integrale sembra proprio destinato a vivere per sempre, almeno fino a quando gli appassionati i cultori della sportiva italiana campionessa dei rally continueranno a perpetuarne la leggenda. Tra questi estimatori assoluti possiamo a buon diritto inserire i fratelli Parussini, Stefano e Ivan, che da molti anni lavorano nella loro officina di Codroipo (UD) sulle auto da rally più famose e soprattutto sulla "Deltona" in tutte le sue varianti.

Da questa grande esperienza e da una sorta di culto reverenziale per la Lancia che ha vinto - unica fino ad oggi - sei titoli mondiali rally costruttori, nasce nel 2021 la Lancia Delta Martini Evo realizzata da Italia Motor Sport, l'azienda dei Parussini, con la collaborazione e la certificazione ufficiale di Miki Biasion e di Martini. Il campione bassanese e lo storico sponsor dai colori rosso, azzurro e blu firmano il certificato di autenticità di ognuno dei nove esemplari previsti per la produzione in piccola serie.

L'idea di migliorare ed evolvere un mito

L'idea di realizzare la Lancia Delta Martini Evo è nata dal desiderio comune dei fratelli Parussini e di Miki Biasion di creare la Evo 3, ovvero quella Delta Evoluzione 3 del 1994 mai nata e derivata dall'esperienza delle corse Gruppo A del mondiale WRC. Insomma, una Delta da corsa vestita a festa, molto usabile e "facile", ma capace di trasformarsi in una belva da competizione da 340 CV, premendo un semplice pulsante.

Miki Biasion ha fornito tutte le indicazioni e i consigli utili per affinare e aggiornare in chiave moderna la Delta Integrale dall'alto della sua esperienza di collaudatore e pilota da rally vincitore di due campionati mondiali. In pratica Biasion e Italia Motor Sport hanno scelto di estendere l'omologazione su alcuni dettagli costruttivi della poderosa cinque porte italiana, senza snaturarne il carattere, ma andando ad adeguare le "caratteristiche" della Delta alla guida di oggi, grazie anche all'elettronica moderna.

La Italia Motor Sport è nata nel 2008 e da allora si è specializzata nel restauro e nella messa a punto di vetture stradali e da competizione, in particolare le Lancia e le Fiat dagli Anni '70 agli Anni '90 e i suoi due dipendenti, Stefano e Ivan, sono arrivati a conoscere nei minimi dettagli la "Deltona".

Da qui l'amicizia con Biasion e la voglia di realizzare la sua idea di produrre una serie limitata della Evo 3, un progetto poi concretizzatosi con l'ingresso nella squadra di Martini & Rossi per portare a tre il numero di campioni del mondo coinvolti. La produzione degli otto esemplari previsti, più il prototipo rosso di Miki Biasion, lascerà poi il posto a una nuova vettura che vi racconteremo alla fine.

Lancia Delta Martini Evo

La Lancia Delta Martini Evo firmata Italia Motor Sport, Miki Biasion e Martini Racing ha come base di partenza una Lancia Delta HF Integrale "Evo 1" fornita dai fratelli Parussini e scelta tra alcuni esemplari un po' trascurati, con molti chilometri o malamente elaborati, ma mai incidentati.

L'idea è quella di non togliere dal mercato vetture immacolate, con percorrenze ridotte o conservate in maniera eccezionale, tutte auto che meritano un futuro collezionistico. Queste Delta "da salvare" vengono completamente smontate e la scocca/carrozzeria in acciaio è sverniciata ad alta pressione; a questo punto sono aggiunti dei rinforzi alla scocca sulla base delle esperienze delle vetture di Gruppo A, sommata a una nuova insonorizzazione a base di schiume.

Tutta l'auto viene poi ricoperta da un carrozziere esterno con una tinta triplo strato di vernice perlata Xirallic con pagliuzze do ossido di alluminio, garantita a vita. Le esclusive grafiche Martini ispirate a un design in stile vernice "graffiata" si sommano poi il frontale con fari e mascherina Total Black e gli specchietti retrovisori Gruppo A in carbonio.

Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 3,90 m x 1,77 m x 1,36 m x 2,48 m (Lancia Delta HF Integrale Evoluzione) Peso 1.200 kg circa Motore 4 cilindri turbo 2.0 l (340 CV) Trazione Integrale Cambio Manuale a 5 marce Velocità massima 215 km/h Anno di lancio 2021 Numero di esemplari previsti 8 + 1 Prezzo indicativo 250.000 euro

Una speciale cura dimagrante permette alla Lancia Delta Martini Evo, che ha il climatizzatore solo come opzione, di pesare circa 100 kg meno della vettura di partenza che era omologata a 1.300 kg.

Il motore è il 4 cilindri 2.0 turbo Lancia è invece aggiornato interamente nelle officine di Italia Motor Sport in configurazione Gruppo A con una gestione elettronica motorsport a mappatura variabile e lo scarico completo da 70 mm di diametro con valvola by-pass. Quello che ne scaturisce è un propulsore in grado di sviluppare 220 CV in modalità base e di raggiungere e superare i 340 CV premendo il tasto Sport.

Tutta la trasmissione, dal cambio manuale 5 marce alla trazione integrale, viene aggiornata con rinforzi strutturali e nuovi ingranaggi, mentre lo sterzo riceve una scatola guida diretta tipo Gruppo A. Le sospensioni hanno ammortizzatori Bilstein regolabili su 10 posizioni in estensione e compressione, silentblock rinforzati e barre di rinforzo al retrotreno. I cerchi in lega da 17" o 18" calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

All'interno della Lancia Delta Martini Evo troviamo esclusive sellerie in pelle e Alcantara, sedili anteriori Sparco in carbonio, un nuovo divano posteriore con due sedute avvolgenti, oltre a pedaliera, pomello cambio e volante racing. Una targhetta sulla console centrale rimodellata indica la numerazione progressiva dell'esemplare che può essere ulteriormente personalizzato nei dettagli e ha un prezzo base indicativo di 250.000 euro. Tutti i nove esemplari previsti sono stati venduti.

I fondatori

A creare Italia Motor Sport sono stati nel 2008 Stefano Parussini e il fratello Ivan Parussini, rispettivamente classe 1974 e 1977. Negli anni hanno hanno lavorato su importanti progetti di restauro e manutenzione di alcune delle auto da rally italiane più famose, a partire appunto dalla Lancia Delta di cui sono diventati esperti e conoscitori.

Stefano Parussini, Ivan Parussini

A queste si aggiungono lavori su Fiat 131 Abarth Rally, Fiat 124 Abarth Rally, Lancia Fulvia Coupé, Lancia Delta S4 e Lancia Rally 037, tutti eseguiti nelle officine di Codroipo e con la collaborazione di un carrozziere per le verniciature e di un tappezziere per gli interni. Da non dimenticare sono poi i tanti restauri che hanno visto protagoniste anche Ford Escort, Sierra e Toyota da rally. Il tutto con un'attività di autofinanziamento derivata dal lavoro d'officina e dalla vendita delle auto.

Fiat 124 Abarth Rally Italia Motor Sport, l'officina

Italia Motor Sport, il logo

Stefano Parussini, Ivan Parussini, Miki Biasion

Parlando della loro creatura e delle sensazioni che offre la guida della Lancia Delta Martini Evo, i fratelli Parussini concordano nel dire:

"Sembra un kart, con lo sterzo ravvicinato, un bell'inserimento in curva e un piacere di guida molto moderno, preciso e compatto, un po' in stile Mitsubishi Evo"

Il mercato su cui punta Italia Motor Sport è quello mondiale, con diverse richieste da Giappone, Svizzera, Inghilterra e Spagna, ma quasi tutte le Lancia Delta Martini Evo sono state acquistate da clienti italiani.

Una Super Delta in arrivo

Anche se non si sbilanciano con le anticipazioni, i creatori della Lancia Delta Martini Evo ci svelano che stanno già pensando a una Super Delta, una vettura ancor più vicina al concetto di supercar, ma senza stravolgere il concetto originario della campionessa torinese.

Non ci sarà però una vite uguale alla Martini Evo e a livello stilistico e meccanico sarà "ancora più aggressiva".