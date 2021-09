Uno dei restomod più discussi dell’anno è sicuramente la Kimera 037. L’azienda cuneese ha riportato in vita la leggendaria Lancia 037 adattandola ai tempi moderni con un look retrò e una meccanica “old school”.

Dopo averla ammirata in foto, la splendida supercar ha macinato i suoi primi chilometri sulle strade svizzere. Ecco come “suona” dal vivo.

Il ritorno dell'icona

L’evento “Passione Engadina” tenutosi in Svizzera negli scorsi giorni è stata la prima occasione per vedere di persona la Kimera. Il video pubblicato sul canale YouTube NM2255 Car HD Videos mette in mostra l’eleganza e lo stile della 037 mentre si muove in città, tra i tornanti e, addirittura, su una pista d’atterraggio.

C’è anche da dire che l’impatto visivo di questo esemplare di colore argento è completamente diverso rispetto a quello rosso mostrato lo scorso maggio. Con la tinta argentea la Kimera ha ancora di più un fascino vintage, anche se i fari LED e i grandi cerchi in lega “tradiscono” un’impostazione stilistica più moderna.

Sound inconfondibile

La vera magia è data dal sound del motore. Il propulsore si basa in gran parte sul 2.1 a 4 cilindri della Lancia 037 originale firmato Italtecnica ed è stato opportunamente modificato e riconcepito secondo gli standard di potenza (e di emissioni) attuali.

Grazie al lavoro dell’azienda, la Kimera è in grado di sprigionare 505 CV e 550 Nm di coppia sfruttando l’azione di un nuovo turbocompressore (il cui fischio si sente distintamente nel video) e di un compressore volumetrico.

Il produttore non si è lasciato sfuggire dati precisi per le prestazioni, ma c’è da credere che con questa potenza e una carrozzeria in fibra di carbonio la 037 sappia far emozionare i pochi fortunati che la guideranno.

Infatti, la Lancia del Terzo Millennio verrà costruita in soli 37 esemplari ad un prezzo di circa 480 mila euro.