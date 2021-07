Maserati Fuoriserie: è da qui che usciranno le vetture più speciali del Tridente, quelle "cucite" su misura dei loro clienti, per creare modelli unici e ultra personalizzati. Ed è da qui che arriverà la Maserati Project Rekall, one off ad altissimo tasso di nostalgia, reinterpretazione in chiave moderna della Maserati Shamal.

Un restomod a tutti gli effetti che continua il proprio lento spogliarello che ora si arricchisce di un nuovo teaser, con il primo video a mostrare la special del Tridente non più tramite bozzetti e render. Qui è tutta vera. E si, per noi è bellissima.

Tutta muscoli

"Break the rules" recita il claim finale. Ma come rompe le regole la Maserati Project Rekall? Di forza, con muscoli da vendere, pompati da steroidi iniettati nelle forme della Shamal, evoluzione massima della Biturbo.

E se già la 2 porte della prima metà degli anni '90 puntava in alto per quanto riguarda le prestazioni (326 CV e 270 km/h di velocità massima), la sua specialissima reinterpretazione pare voler fare ancora di più. Ma come?

Da questo punto di vista il video teaser non fa chiarezza e rimane quindi ancora il dubbio: la Project Rekall sarà elettrica o punterà ancora su un motore benzina? E in questo caso chiederà in prestito alla Maserati MC20 il suo V6 Nettuno? Domande che - stando al post pubblicato su Instagram - potrebbero arrivare dopo l'estate.

Passato e futuro

Basata su una piattaforma ancora sconosciuta la Maserati Project Rekall sarà la punta di diamante del programma Maserati Fuoriserie, con uno stile smaccatamente ispirato al passato e tante soluzioni a reinterpretare linee e soluzioni anni '80 e '90. Immerse in tecnologie del XXI secolo.

Ci sarà ad esempio la strumentazione digitale con grafica che farà la gioia di chi ha amato e ama i videogiochi vintage, sedili sportivi che sembrano essere usciti da telefilm di fantascienza di 40 anni fa, luci LED con e tanto altro ancora.